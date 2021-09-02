***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.09.2021 10:14
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961381
BIST
10:231.479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,11
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474
|
1.479
En Düşük
1.472
10:238,2867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0030
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3102
En Düşük
8,2609
10:239,8424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0185
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8588
En Düşük
9,8058
10:23483,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,42
|Açılış
|: 483,15
|
|Önceki Kapanış
|: 483,57
|
484,89
En Düşük
481,87
BIST En Aktif Hisseler10:21
|ORCAY
|10,89
|406.469
|% 10,00
|
|EGEPO
|6,05
|1.620.486
|% 10,00
|
|TGSAS
|14,72
|12.987.609
|% 9,93
|
|DIRIT
|3,92
|272.119
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,47
|62.556.616
|% 8,81
|
|UTPYA
|22,38
|85.268
|% -7,37
|
|KUTPO
|55,90
|3.674.564
|% -7,30
|
|DOBUR
|22,80
|220.938
|% -5,24
|
|YAPRK
|34,52
|9.955.877
|% -4,75
|
|MRSHL
|228,30
|167.836
|% -3,67
|
|THYAO
|12,85
|154.110.161
|% -0,39
|
|GARAN
|9,91
|135.173.707
|% 0,81
|
|SISE
|8,92
|130.833.787
|% 1,36
|
|TUPRS
|104,10
|100.159.596
|% 0,48
|
|KOZAL
|105,80
|69.694.734
|% 0,38
|
|AKYHO
|2,47
|62.556.616
|% 8,81
|
|GSDHO
|2,24
|46.479.438
|% 4,67
|
|BSOKE
|2,62
|47.394.128
|% -1,87
|
|ANELE
|3,24
|55.244.979
|% 4,52
|
|ODAS
|1,52
|24.698.534
|% 0,00
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2813
|8,2837
|% 0,00
|
|Euro
|9,8331
|9,8395
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,3808
|11,4379
|% 0,00
|
|Frank
|9,0123
|9,0666
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2030
|2,2140
|% -0,03
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|0,55
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|71,57
|71,57
|-0,02
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