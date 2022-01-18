***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2022 10:04
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994829
BIST
11:202.080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -5,95
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.077
11:2013,5241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0866
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,5307
En Düşük
13,4068
11:2015,4196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0854
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,4331
En Düşük
15,3044
11:20789,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,13
|Açılış
|: 789,25
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
790,87
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler11:20
|IZTAR
|23,10
|19.821.648
|% 10,00
|
|EMNIS
|28,62
|339.405
|% 9,99
|
|UZERB
|81,45
|912.159
|% 9,99
|
|KSTUR
|304,80
|624.535
|% 9,92
|
|UFUK
|21,98
|229.405
|% 9,79
|
|AKFGY
|7,19
|5.061.099
|% -9,90
|
|PKENT
|344,00
|32.709.628
|% -5,91
|
|PRKAB
|53,45
|43.908.082
|% -4,55
|
|QNBFL
|102,90
|306.025
|% -3,83
|
|SELVA
|15,40
|3.698.299
|% -3,75
|
|THYAO
|28,32
|769.559.158
|% 0,14
|
|GARAN
|12,02
|683.487.767
|% 0,25
|
|KRDMD
|12,83
|602.375.864
|% 0,55
|
|YKBNK
|4,07
|593.884.682
|% 0,99
|
|AKBNK
|7,78
|507.020.002
|% 0,39
|
|YKBNK
|4,07
|593.884.682
|% 0,99
|
|EKGYO
|2,50
|243.529.185
|% -0,40
|
|AKBNK
|7,78
|507.020.002
|% 0,39
|
|GARAN
|12,02
|683.487.767
|% 0,25
|
|KRDMD
|12,83
|602.375.864
|% 0,55
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5064
|13,5241
|% 0,64
|
|Euro
|15,4024
|15,4196
|% 0,56
|
|Sterlin
|18,3797
|18,4718
|% 0,56
|
|Frank
|14,7115
|14,8002
|% 0,51
|
|Riyal
|3,5910
|3,6090
|% 0,59
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|-4,84
|
|Altın Gr.
|789
|789
|3,32
|
|Cumhuriyet
|5.221
|5.299
|-30,00
|
|Tam
|5.198
|5.330
|-25,44
|
|Yarım
|2.512
|2.578
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-6,15
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,96
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|9,99
|0,03
|
|B. Petrol
|87,77
|87,77
|1,29
|