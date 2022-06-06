***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.06.2022 12:08
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOBUR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034807
BIST
12:462.639
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 38,05
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.650
En Düşük
2.620
12:4616,5907
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1764
|Açılış
|: 16,5920
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5907
En Düşük
15,9954
12:4617,8499
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,2531
|Açılış
|: 17,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
12:46987,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 10,65
|Açılış
|: 987,85
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
988,79
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler12:44
|TETMT
|256,50
|5.304.885
|% 9,99
|
|KAPLM
|62,65
|442.058
|% 9,91
|
|KRSTL
|7,44
|32.916.610
|% 9,90
|
|FLAP
|4,11
|40.801.044
|% 9,89
|
|GZNMI
|35,86
|29.995.540
|% 8,80
|
|EPLAS
|17,83
|39.403.983
|% -9,99
|
|EMNIS
|21,60
|75.600
|% -5,01
|
|DIRIT
|2,54
|15.456
|% -4,51
|
|MZHLD
|85,00
|1.190.425
|% -4,23
|
|BRKSN
|8,41
|872.594
|% -3,00
|
|THYAO
|47,76
|2.143.183.884
|% -0,46
|
|SASA
|43,62
|1.960.287.030
|% -0,64
|
|SISE
|21,64
|1.458.067.244
|% 3,94
|
|EREGL
|35,12
|939.016.191
|% 1,74
|
|AKBNK
|8,81
|838.576.113
|% 0,57
|
|ODAS
|2,96
|429.969.194
|% 5,71
|
|EKGYO
|2,84
|392.741.425
|% 2,16
|
|YKBNK
|4,91
|500.140.061
|% 1,45
|
|DOHOL
|4,13
|405.715.997
|% 4,82
|
|TSKB
|2,33
|228.259.794
|% 5,43
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5845
|16,5906
|% 1,07
|
|Euro
|17,8309
|17,8642
|% 1,52
|
|Sterlin
|20,7631
|20,8673
|% 1,59
|
|Frank
|17,1901
|17,2936
|% 1,18
|
|Riyal
|4,4087
|4,4308
|% 1,05
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|2,45
|
|Altın Gr.
|988
|988
|10,82
|
|Cumhuriyet
|6.571
|6.670
|42,00
|
|Tam
|6.540
|6.703
|36,27
|
|Yarım
|3.161
|3.242
|17,54
|
|Çeyrek
|1.585
|1.621
|8,77
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,31
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,71
|