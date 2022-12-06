***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 10:44
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084670
BIST
10:394.956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -2,00
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.958
En Düşük
4.910
10:3918,6442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,7010
En Düşük
18,6015
10:3919,5633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0145
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,6388
En Düşük
19,5215
10:391.061,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,50
|Açılış
|: 1.061,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler10:39
|BARMA
|122,10
|15.454.075
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,97
|10.735.149
|% 9,97
|
|OZSUB
|13,58
|4.479.105
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|16.989.496
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|10.936.633
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|340.842.496
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|KONTR
|126,30
|125.587.083
|% -9,98
|
|ALFAS
|199,30
|147.785.121
|% -9,98
|
|HUNER
|10,66
|22.913.366
|% -9,97
|
|KRDMD
|17,57
|2.999.932.438
|% 8,26
|
|EREGL
|43,30
|2.093.422.147
|% 2,03
|
|THYAO
|138,70
|1.991.320.001
|% 0,07
|
|ENKAI
|27,28
|1.075.678.142
|% 2,33
|
|ASELS
|50,45
|984.909.960
|% 1,35
|
|KRDMD
|17,57
|2.999.932.438
|% 8,26
|
|EKGYO
|7,29
|537.633.031
|% 0,28
|
|ADESE
|1,94
|125.418.754
|% 4,86
|
|TSKB
|4,07
|260.465.105
|% 1,50
|
|SKBNK
|2,69
|155.133.275
|% 0,75
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6369
|18,6442
|% 0,03
|
|Euro
|19,5518
|19,5633
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,6728
|22,7865
|% 0,21
|
|Frank
|19,6639
|19,7823
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% -0,00
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|4,09
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|2,41
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.122
|7.185
|17,00
|
|Yarım
|3.454
|3.513
|8,00
|
|Çeyrek
|1.732
|1.756
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,42
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|13,40
|13,42
|0,10
|
|B. Petrol
|83,51
|83,51
|0,83
|