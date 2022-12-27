***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.12.2022 17:56
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090282
BIST
17:535.436
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -68,54
|Açılış
|: 5.513
|
|Önceki Kapanış
|: 5.504
|
5.514
En Düşük
5.428
17:5318,7149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0521
|Açılış
|: 18,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7561
En Düşük
18,6200
17:5319,9230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0547
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0100
|
19,9944
En Düşük
19,7979
17:531.089,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 10,21
|Açılış
|: 1.089,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.078,93
|
1.089,99
En Düşük
1.076,97
BIST En Aktif Hisseler17:51
|ULUSE
|231,00
|33.617.334
|% 10,00
|
|TERA
|14,64
|3.564.650
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|2.050.324
|% 9,99
|
|COSMO
|105,10
|2.196.065
|% 9,99
|
|AHGAZ
|96,55
|3.816.336.842
|% 9,97
|
|IMASM
|243,00
|74.131.846
|% -10,00
|
|AYES
|57,60
|1.855.510
|% -10,00
|
|PLTUR
|19,28
|121.815.239
|% -9,99
|
|UZERB
|153,10
|49.663.603
|% -9,99
|
|PKENT
|167,20
|855.064.590
|% -9,96
|
|THYAO
|143,90
|8.633.862.626
|% -0,76
|
|KOZAL
|660,50
|6.159.059.679
|% 7,40
|
|TCELL
|38,52
|4.731.672.976
|% 2,99
|
|PETKM
|19,76
|4.122.220.366
|% -3,52
|
|AHGAZ
|96,55
|3.816.336.842
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,27
|3.106.837.777
|% -3,27
|
|ISCTR
|13,03
|3.498.734.428
|% 0,39
|
|YKBNK
|11,88
|3.118.715.806
|% -1,82
|
|PETKM
|19,76
|4.122.220.366
|% -3,52
|
|TSKB
|4,46
|939.357.449
|% -3,67
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7114
|18,7136
|% 0,27
|
|Euro
|19,8921
|19,9039
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,4438
|22,5564
|% 0,05
|
|Frank
|20,0459
|20,1667
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9647
|4,9896
|% 0,38
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|10,54
|
|Altın Gr.
|1.088
|1.089
|9,66
|
|Cumhuriyet
|7.290
|7.400
|5,00
|
|Tam
|7.338
|7.400
|28,00
|
|Yarım
|3.554
|3.623
|13,00
|
|Çeyrek
|1.782
|1.811
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,97
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,47
|14,49
|0,25
|
|B. Petrol
|84,77
|84,77
|0,27
|
Seans Raporu
17:51
daha fazla
-
17:59GARFA
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 25.00 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 278 adet işlem
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17:58ISGYO
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 10.18 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 619, 266 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -40, 7 kaybederek (% -0.84 ) 4, 818
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, ULUSE, COSMO, PARSN, BALAT, TERA, ADEL, BRKVY
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PLTUR, UZERB, SEKFK, PKENT, AYES, IMASM