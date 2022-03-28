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***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.03.2022 16:48
***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 24.02.2022
Genel Kurul Tarihi 28.03.2022
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar, İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.
2 - 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
3 - 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
4 - 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönem
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GZNMI 37,04 82.405.492 % 9,98  
KENT 213,00 2.829.664 % 9,96  
SERVE 18,22 789.574 % 9,96  
ULUSE 85,15 843.240 % 9,94  
FRIGO 3,33 17.111.864 % 9,90  
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Dolar 14,8233 14,8297 % -0,01  
Euro 16,2689 16,2887 % -0,04  
Sterlin 19,3390 19,4360 % -0,78  
Frank 15,7952 15,8904 % -0,49  
Riyal 3,9392 3,9590 % -0,06  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.937 1.937 -21,08  
Altın Gr. 923 923 -11,06  
Cumhuriyet 6.114 6.206 -74,00  
Tam 6.086 6.238 -73,38  
Yarım 2.942 3.017 -35,50  
Çeyrek 1.475 1.509 -17,74  
Gümüş.Ons 25,03 25,05 -0,48  
Gümüş Gr. 11,90 11,92 -0,27  
B. Petrol 109 109 -8,56  
Seans Raporu 18:05
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