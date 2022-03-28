***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 24.02.2022Genel Kurul Tarihi 28.03.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.2 - 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.3 - 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.4 - 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.5 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.6 - Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönem