***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
15.09.2020 19:23
***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") vasıtasıyla yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamaları ("ÖDA") haricinde, mevcut durum itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği" gereğince kamuya açıklanmamış herhangi yeni bir özel durum bulunmamaktadır. Yatırımcılarımızın yatırım kararlarını verirken, Şirketimiz tarafından KAP'ta yer alan Özel Durum Açıklamaları'nı takip etmelerini ve doğruluğu teyit edilmeyen haber ve söylentilere itibar etmemelerini önemle hatırlatmak isteriz.
Bu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Tebliği'nin 8'inci maddesi ve Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığı'nın 15.09.2020 tarih ve BİAŞ-2-3767 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875185
BIST
18:051.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.097
18:057,4942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0100
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
18:058,8816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0060
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8631
18:05470,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,13
|Açılış
|: 470,90
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
469,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|7,15
|203.307.988
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|1.778.241
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.094.516
|% 10,00
|
|CRFSA
|12,32
|4.602.678
|% 10,00
|
|EUKYO
|2,31
|11.485.094
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,60
|93.202.568
|% -10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.287.194
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|52.323.282
|% -9,99
|
|CRDFA
|4,56
|27.613.964
|% -9,88
|
|TSPOR
|4,94
|40.817.351
|% -9,85
|
|PETKM
|4,40
|1.871.644.888
|% 2,33
|
|KRDMD
|3,11
|1.479.240.754
|% -1,27
|
|ECILC
|6,89
|743.569.640
|% 3,92
|
|SISE
|6,35
|627.140.948
|% -1,24
|
|TUPRS
|81,45
|527.457.565
|% 0,12
|
|KRDMD
|3,11
|1.479.240.754
|% -1,27
|
|PETKM
|4,40
|1.871.644.888
|% 2,33
|
|IHLAS
|1,05
|295.515.393
|% -0,94
|
|EKGYO
|1,81
|462.033.290
|% -1,09
|
|SKBNK
|1,46
|323.816.831
|% 0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4896
|7,4942
|% 0,13
|
|Euro
|8,8764
|8,8816
|% -0,07
|
|Sterlin
|9,6145
|9,6628
|% 0,33
|
|Frank
|8,2143
|8,2638
|% 0,12
|
|Riyal
|1,9915
|2,0015
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|471
|471
|0,19
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.163
|-10,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,67
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,20
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,24
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,02
|