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***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.01.2023 16:41
***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MELİH CEM BAŞAR Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, İcra Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklığında Yönetim Kurulu Üyeliği
AYŞE DİDEM KURUCU Finans Direktörü, İcra Kurulu Üyesi, İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finans Direktörlüğü, İcra Kurulu Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği -
ALİ ERMAN İLERİ Reklam ve Etkinlik Grup Başkanı Yönetici Etkinlik ve Proje Direktörü -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092200


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KONYA 3.773,00 155.717.606 % 10,00  
KOZAL 621,50 3.649.242.827 % 10,00  
BFREN 4.323,00 21.429.111 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 1.097 1.097 0,88  
Cumhuriyet 7.411 7.523 42,00  
Tam 7.437 7.507 74,00  
Yarım 3.601 3.670 37,00  
Çeyrek 1.806 1.835 19,00  
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