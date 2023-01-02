***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.01.2023 16:41
***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MELİH CEM BAŞAR Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, İcra Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklığında Yönetim Kurulu Üyeliği
AYŞE DİDEM KURUCU Finans Direktörü, İcra Kurulu Üyesi, İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finans Direktörlüğü, İcra Kurulu Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği -
ALİ ERMAN İLERİ Reklam ve Etkinlik Grup Başkanı Yönetici Etkinlik ve Proje Direktörü -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092200
BIST
18:055.661
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 151,94
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.661
En Düşük
5.568
18:0518,7246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0231
|Açılış
|: 18,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
18:0519,9684
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0592
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9271
18:051.097,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,05
|Açılış
|: 1.097,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|6.812,30
|610.352.179
|% 10,00
|
|TUREX
|33,00
|195.569.268
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|155.717.606
|% 10,00
|
|KOZAL
|621,50
|3.649.242.827
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.429.111
|% 10,00
|
|BRKO
|5,00
|2.044.849
|% -9,91
|
|PRDGS
|9,03
|512.530.420
|% -9,70
|
|UMPAS
|6,75
|4.457.164
|% -8,78
|
|ORMA
|70,25
|1.049.938
|% -6,46
|
|MARTI
|7,50
|91.782.183
|% -6,37
|
|EREGL
|42,78
|10.286.845.410
|% 3,68
|
|THYAO
|146,80
|8.798.936.818
|% 4,19
|
|EKGYO
|9,50
|7.954.298.844
|% 8,82
|
|ASELS
|64,60
|6.044.397.150
|% 3,94
|
|TCELL
|40,10
|4.968.644.406
|% 5,86
|
|EKGYO
|9,50
|7.954.298.844
|% 8,82
|
|DOHOL
|11,63
|3.276.752.696
|% 9,92
|
|YKBNK
|11,98
|3.334.216.399
|% 1,44
|
|EREGL
|42,78
|10.286.845.410
|% 3,68
|
|PETKM
|20,44
|4.763.594.149
|% 2,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7015
|18,7246
|% 0,12
|
|Euro
|19,9420
|19,9684
|% -0,30
|
|Sterlin
|22,4732
|22,5859
|% -0,29
|
|Frank
|20,1338
|20,2551
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9628
|4,9877
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.097
|1.097
|0,88
|
|Cumhuriyet
|7.411
|7.523
|42,00
|
|Tam
|7.437
|7.507
|74,00
|
|Yarım
|3.601
|3.670
|37,00
|
|Çeyrek
|1.806
|1.835
|19,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YYAPI
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 789, 465 adet işlem
-
17:57SAMAT
Yüzde 9.94 oranında artışla 21.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 565, 752 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 161, 03 artarak (% 2.71 ) 6, 106
-
17:56XU100
Endeks 5, 653 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 6 üstünde . İşlem hacmi 104, 368.00 milyon TL de
-
17:55ETILR
Yüzde 8.29 oranında artışla 15.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 261, 868 adet işlem