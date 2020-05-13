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***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

13.05.2020 18:36
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***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz'un, 13.05.2019 tarihli (bugün) toplantısında
-Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2020 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline
YÜRÜTME KOMİTESİ (İCRA KURULU)
ADI SOYADI                     GÖREVİ
-Melih Cem BAŞAR            Başkan
-Ayşe Didem KURUCU       Mali İşlerden Sorumlu Üye
-Nisa Aslı ERTEN ÇOKÇA    Reklam İşlerinden Sorumlu Üye
-Kurulumuz Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak, faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetim Komitesi hariç 2020 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, ilgili Komiteler'in başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
ADI SOYADI                       GÖREVİ
-Matthias Karl Walter WEHLING    Başkan
- Gündüz KÖSEMEN                           Üye
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
ADI SOYADI                      GÖREVİ
- Gündüz KÖSEMEN        Başkan
- Matthias Karl Walter WEHLING     Üye
- Hakan KAYA                    Üye
-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2020 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,
-Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1)" uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline,
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
ADI SOYADI                      GÖREVİ
- Gündüz KÖSEMEN          Başkan
- Matthias Karl Walter WEHLING     Üye
- Ahmet TOKSOY                Üye
-Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844790


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