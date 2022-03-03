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***DOBUR* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

03.03.2022 19:05
***DOBUR* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***DOBUR******DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Şirketimiz, müşterek yönetime tabi ortaklığı Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. hisselerinde 03.03.2022 (bugün) tarihinde, 71,90 – 76,45 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 73,77 TL) 10.000 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlem ile birlikte Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. sermayesindeki payımız 03.03.2022 (bugün) tarihi itibariyle %39,78 olmuştur. Yapmış olduğumuz işlemlere ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
03/03/2022 10.000 10.000 7.789.920 7.779.920 % 39,83 % 39,83 % 39,78 % 39,78




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007043


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ASUZU 45,12 44.897.975 % 10,00  
PKENT 374,00 21.122.104 % 10,00  
KOZAL 128,90 1.153.549.177 % 9,98  
KOZAA 21,96 516.438.403 % 9,96  
IPEKE 14,92 167.663.017 % 9,95  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,1154 14,1272 % 0,27  
Euro 15,6100 15,6494 % -0,38  
Sterlin 18,7797 18,8739 % -0,22  
Frank 15,2753 15,3673 % 0,19  
Riyal 3,7510 3,7698 % 0,18  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.928 1.928 2,51  
Altın Gr. 874 874 2,08  
Cumhuriyet 5.812 5.900 -4,00  
Tam 5.792 5.938 12,04  
Yarım 2.799 2.873 5,82  
Çeyrek 1.404 1.436 2,91  
Gümüş.Ons 25,05 25,08 -0,21  
Gümüş Gr. 11,37 11,38 -0,07  
B. Petrol 114 114 1,16  
Seans Raporu 18:05
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