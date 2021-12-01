Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DOBUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

01.12.2021 22:08
***DOBUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı


***DOBUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

İlgili Şirketler [DOBUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (DOBUR) pay piyasasında 18.10.2021-30.11.2021 döneminde meydana gelen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, Telegram adlı sosyal medya uygulamasındaki "Hektor As" ve "BORSA DOSTLAR KONAĞI" isimli kanallar üzerinden DOBUR payının fiyatı ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu belirlenmiş olup, aşağıdaki tabloda yer verilen kişiler tarafından gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 02.12.2021 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
ABDULLAH AYTEKİN 23293248
ABDULLAH GÖKHAN PEKAK 12473688
ABDULLAH TÜRKKAN 12520859
ADEM KÖSE 12718031
AHMET MUŞTU 28119831
ALAETTİN KÜÇÜKYURT 12457093
ENSAR AYYILDIZ 20371642
GÖKHAN TARÇIN 27614975
HİKMET YURTBAY 14079769
HÜSEYİN UÇAR 27162817
İBRAHİM MUTLU 35435140
KAAN GÖRGÜLÜ 31596470
KENAN KULAKSIZ 20621162
KENAN YURTBAY 34905916
MUZAFFER DEMİR 12762611
ONUR YILMAZ 44040925
ÖZCAN OCAKLI 22371095
SELÇUK DEMİR 33001600
SEMA ŞAFAK 20320293
SEZER SEZİKLİ 22032962
SEVİNÇ DİNLER 45346707
VEDAT DEGER 45262711
YENER KARABULUT 21934606
YUSUF DOĞAN 40771438
Karar 2021/60 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980592


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.857
Değişim :  2,64% |  47,75
Açılış :  1.823  
Önceki Kapanış :  1.810  
En Yüksek
1.858 En Düşük
1.823
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURCE 26,40 17.138.014 % 10,00  
TETMT 254,10 14.867.288 % 10,00  
ISBTR 46.585,00 838.530 % 10,00  
ISATR 283.356,70 283.357 % 10,00  
QUAGR 14,42 136.767.100 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,2465 13,2486 % -0,44  
Euro 14,9483 15,0133 % -0,34  
Sterlin 17,5626 17,6507 % -3,10  
Frank 14,3646 14,4511 % -3,14  
Riyal 3,5287 3,5464 % -2,85  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.780 1.780 1,21  
Altın Gr. 760 760 -19,09  
Cumhuriyet 5.067 5.144 83,00  
Tam 5.051 5.183 95,20  
Yarım 2.442 2.507 46,05  
Çeyrek 1.225 1.254 23,03  
Gümüş.Ons 22,23 22,27 0,02  
Gümüş Gr. 9,49 9,50 -0,52  
B. Petrol 68,69 68,69 -0,54  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru