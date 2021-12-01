***DOBUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
01.12.2021 22:08
***DOBUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (DOBUR) pay piyasasında 18.10.2021-30.11.2021 döneminde meydana gelen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, Telegram adlı sosyal medya uygulamasındaki "Hektor As" ve "BORSA DOSTLAR KONAĞI" isimli kanallar üzerinden DOBUR payının fiyatı ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu belirlenmiş olup, aşağıdaki tabloda yer verilen kişiler tarafından gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 02.12.2021 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
ABDULLAH AYTEKİN 23293248
ABDULLAH GÖKHAN PEKAK 12473688
ABDULLAH TÜRKKAN 12520859
ADEM KÖSE 12718031
AHMET MUŞTU 28119831
ALAETTİN KÜÇÜKYURT 12457093
ENSAR AYYILDIZ 20371642
GÖKHAN TARÇIN 27614975
HİKMET YURTBAY 14079769
HÜSEYİN UÇAR 27162817
İBRAHİM MUTLU 35435140
KAAN GÖRGÜLÜ 31596470
KENAN KULAKSIZ 20621162
KENAN YURTBAY 34905916
MUZAFFER DEMİR 12762611
ONUR YILMAZ 44040925
ÖZCAN OCAKLI 22371095
SELÇUK DEMİR 33001600
SEMA ŞAFAK 20320293
SEZER SEZİKLİ 22032962
SEVİNÇ DİNLER 45346707
VEDAT DEGER 45262711
YENER KARABULUT 21934606
YUSUF DOĞAN 40771438
Karar 2021/60 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980592
BIST
18:051.857
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 47,75
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
18:0513,2486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0583
|Açılış
|: 13,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,3165
En Düşük
13,2080
18:0515,0133
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0507
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,0785
En Düşük
14,9521
18:05759,78
En Yüksek
|Değişim
|: -2,43%
|| -18,96
|Açılış
|: 759,66
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURCE
|26,40
|17.138.014
|% 10,00
|
|TETMT
|254,10
|14.867.288
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|QUAGR
|14,42
|136.767.100
|% 9,99
|
|RALYH
|19,23
|12.841.275
|% -9,97
|
|KUTPO
|116,50
|247.536.198
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|24.315.568
|% -9,97
|
|EKIZ
|8,02
|2.229.625
|% -8,45
|
|BRKO
|1,02
|805.786
|% -7,27
|
|GARAN
|11,64
|3.894.015.454
|% 1,93
|
|THYAO
|18,41
|3.504.335.292
|% 6,91
|
|SISE
|12,97
|2.457.161.552
|% 3,35
|
|SASA
|45,58
|2.370.889.781
|% 5,02
|
|ASELS
|21,84
|2.179.774.462
|% 0,46
|
|YKBNK
|3,30
|1.171.214.560
|% 4,10
|
|GARAN
|11,64
|3.894.015.454
|% 1,93
|
|EKGYO
|2,28
|643.343.252
|% 1,79
|
|TSKB
|1,49
|392.354.623
|% 0,68
|
|KRDMD
|8,96
|1.901.845.500
|% 4,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2465
|13,2486
|% -0,44
|
|Euro
|14,9483
|15,0133
|% -0,34
|
|Sterlin
|17,5626
|17,6507
|% -3,10
|
|Frank
|14,3646
|14,4511
|% -3,14
|
|Riyal
|3,5287
|3,5464
|% -2,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|1,21
|
|Altın Gr.
|760
|760
|-19,09
|
|Cumhuriyet
|5.067
|5.144
|83,00
|
|Tam
|5.051
|5.183
|95,20
|
|Yarım
|2.442
|2.507
|46,05
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|23,03
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,27
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,49
|9,50
|-0,52
|
|B. Petrol
|68,69
|68,69
|-0,54
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NUHCM
Yüzde 7.21 oranında artışla 45.48 lira fiyatla işlem gören hissede 839, 894 adet işlem
-
17:58USAK
Yüzde 5.78 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 101, 951 adet işlem
-
17:57THYAO
Yüzde 7.03 oranında artışla 18.43 lira fiyatla işlem gören hissede 178, 409, 215 adet işlem
-
17:56PGSUS
Yüzde 5.91 oranında artışla 93.20 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 530, 630 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 854 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 44 üstünde . İşlem hacmi 36, 063.00 milyon TL de