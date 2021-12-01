***DOBUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***DOBUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [DOBUR]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDoğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (DOBUR) pay piyasasında 18.10.2021-30.11.2021 döneminde meydana gelen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, Telegram adlı sosyal medya uygulamasındaki "Hektor As" ve "BORSA DOSTLAR KONAĞI" isimli kanallar üzerinden DOBUR payının fiyatı ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu belirlenmiş olup, aşağıdaki tabloda yer verilen kişiler tarafından gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 02.12.2021 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.Adı Soyadı MKK Sicil NoABDULLAH AYTEKİN 23293248ABDULLAH GÖKHAN PEKAK 12473688ABDULLAH TÜRKKAN 12520859ADEM KÖSE 12718031AHMET MUŞTU 28119831ALAETTİN KÜÇÜKYURT 12457093ENSAR AYYILDIZ 20371642GÖKHAN TARÇIN 27614975HİKMET YURTBAY 14079769HÜSEYİN UÇAR 27162817İBRAHİM MUTLU 35435140KAAN GÖRGÜLÜ 31596470KENAN KULAKSIZ 20621162KENAN YURTBAY 34905916MUZAFFER DEMİR 12762611ONUR YILMAZ 44040925ÖZCAN OCAKLI 22371095SELÇUK DEMİR 33001600SEMA ŞAFAK 20320293SEZER SEZİKLİ 22032962SEVİNÇ DİNLER 45346707VEDAT DEGER 45262711YENER KARABULUT 21934606YUSUF DOĞAN 40771438Karar 2021/60 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980592BIST