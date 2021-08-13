***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.08.2021 11:22
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft, The Goldman Sachs Group, Inc.'den aldığı bildirimi duyurmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957868
BIST
11:421.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,71
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
11:428,5408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
11:4210,0558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0075
|Açılış
|: 10,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0922
En Düşük
10,0077
11:42482,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,58
|Açılış
|: 482,94
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
484,99
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler11:42
|VKING
|7,60
|4.089.335
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.346.499
|% 9,93
|
|DARDL
|2,56
|8.992.049
|% 9,87
|
|AGYO
|3,16
|53.619.299
|% 9,72
|
|GSDDE
|2,43
|12.605.073
|% 8,48
|
|MARKA
|5,01
|5.373.956
|% -9,89
|
|IDGYO
|2,95
|13.390.364
|% -9,79
|
|EDATA
|15,97
|5.784.643
|% -5,22
|
|VKFYO
|6,52
|12.685.239
|% -4,40
|
|OZBAL
|11,85
|6.860.166
|% -4,13
|
|GARAN
|9,32
|579.252.920
|% 0,32
|
|KRDMD
|8,26
|359.413.691
|% 1,72
|
|SISE
|8,54
|318.605.932
|% 1,43
|
|TUPRS
|99,70
|316.812.271
|% 1,42
|
|GENIL
|14,92
|230.226.264
|% 4,63
|
|YKBNK
|2,50
|196.706.925
|% -0,40
|
|GARAN
|9,32
|579.252.920
|% 0,32
|
|KRDMD
|8,26
|359.413.691
|% 1,72
|
|SISE
|8,54
|318.605.932
|% 1,43
|
|GSDHO
|1,91
|46.584.984
|% 1,60
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5338
|8,5408
|% 0,00
|
|Euro
|10,0038
|10,0558
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,7608
|11,8197
|% 0,01
|
|Frank
|9,2316
|9,2873
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2725
|2,2839
|% 0,08
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|483
|483
|1,58
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.259
|4,00
|
|Tam
|3.195
|3.275
|4,40
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|2,13
|
|Çeyrek
|774
|792
|1,06
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,32
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,42
|0,04
|
Seans Raporu
11:42
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11:57XU030
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11:57XU100
Endeks 1, 447 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 17 üstünde . İşlem hacmi 4, 678.00 milyon TL de
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11:57DOBUR
Yüzde 7.09 oranında artışla 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 871 adet işlem