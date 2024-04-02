***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2024 15:56
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft ("Şirket"), Avusturya Menkul Kıymetler Kanunu'nun 135. maddesi 1. fıkrasına göre, Mart 2024 sonu itibarıyla toplam oy hakkının 10.960.953 ve Şirket'in sermayesinin 21.921.906,00 Avro olduğunu duyurmaktadır. Oy hakları ve sermaye toplamındaki değişiklik, Şirket'in 15 Ocak 2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında kararlaştırılan şartlı sermaye artırımından, 2021 yılının Ocak ayında ihraç edilen Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerinden geçerli bir dönüştürme beyanında bulunanlara ihraç edilen 242.561 adet yeni paydan kaynaklanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265698
BIST
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16:579.094
En Düşük
|Değişim
|: -0,69%
|| -63,14
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
9.094
En Yüksek
9.266
16:5732,0960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0825
|Açılış
|: 32,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3000
|
32,3648
En Düşük
31,9689
16:5734,6178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0580
|Açılış
|: 34,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,7000
|
34,7737
En Düşük
34,3686
16:572.333,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,32
|Açılış
|: 2.333,73
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.347,09
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler16:56
|TDGYO
|12,10
|65.398.153
|% 10,00
|
|KARTN
|154,00
|41.722.320
|% 10,00
|
|SKBNK
|4,51
|308.114.209
|% 10,00
|
|FMIZP
|371,25
|105.250.781
|% 10,00
|
|BRMEN
|6,93
|1.486.445
|% 10,00
|
|HEDEF
|26,10
|118.473.127
|% -10,00
|
|POLHO
|15,03
|369.318.023
|% -10,00
|
|SELVA
|15,35
|402.643.016
|% -9,97
|
|PEKGY
|11,21
|653.437.523
|% -9,96
|
|VRGYO
|36,52
|212.172.710
|% -9,96
|
|THYAO
|301,00
|8.330.482.892
|% -0,91
|
|ISCTR
|11,63
|6.018.664.164
|% 1,04
|
|YKBNK
|29,40
|5.380.532.887
|% 3,45
|
|AKBNK
|49,14
|4.687.200.183
|% 2,80
|
|SAHOL
|86,00
|3.787.676.355
|% 1,78
|
|ISCTR
|11,63
|6.018.664.164
|% 1,04
|
|ZOREN
|6,00
|1.970.386.808
|% -2,12
|
|YKBNK
|29,40
|5.380.532.887
|% 3,45
|
|EKGYO
|9,09
|1.140.309.687
|% -1,73
|
|AKBNK
|49,14
|4.687.200.183
|% 2,80
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0737
|32,0939
|% -0,26
|
|Euro
|34,5588
|34,6015
|% -0,21
|
|Sterlin
|40,4939
|40,6968
|% 0,29
|
|Frank
|35,5876
|35,7660
|% 0,04
|
|Riyal
|8,5968
|8,6399
|% 0,23
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,53
|25,57
|% 0,66
|
|Platin
|924,13
|926,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.005,81
|1.008,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,34
|88,34
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.268,04
|2.268,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:56
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17:11ISDMR
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 33.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 141, 211 adet işlem
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17:10EREGL
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 39.70 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 213, 932 adet işlem
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17:09YEOTK
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 208.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 670, 660 adet işlem
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17:08GOODY
Yüzde -3.32 oranında düşüşle 18.91 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 482, 776 adet işlem
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17:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, TOASO, ASTOR