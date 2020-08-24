***DOCO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.08.2020 09:07
***DOCO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOCO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kabouter Management LLC tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870794
BIST
13:211.117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 7,38
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.118
En Düşük
1.108
13:217,3738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0376
|Açılış
|: 7,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3738
En Düşük
7,2756
13:218,7336
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0947
|Açılış
|: 8,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7343
En Düşük
8,5516
13:21461,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,38
|Açılış
|: 461,20
|
|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
461,68
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler13:21
|EMKEL
|3,30
|8.660.047
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|3.880.496
|% 10,00
|
|TKURU
|96,90
|2.971.832
|% 9,99
|
|CRDFA
|6,28
|5.010.783
|% 9,98
|
|KENT
|337,30
|1.895.289
|% 9,98
|
|BURVA
|53,30
|1.264.116
|% -9,97
|
|EGCYO
|0,92
|164.034
|% -7,07
|
|BURCE
|23,00
|1.131.232
|% -6,20
|
|ORMA
|9,00
|52.727
|% -5,26
|
|UZERB
|4,00
|115.696
|% -4,76
|
|PETKM
|4,15
|1.575.579.007
|% -0,95
|
|TUPRS
|85,20
|782.651.475
|% 2,77
|
|GUSGR
|6,37
|595.965.529
|% 5,64
|
|ZOREN
|2,63
|346.493.883
|% 0,38
|
|GARAN
|7,06
|301.753.305
|% -0,28
|
|PETKM
|4,15
|1.575.579.007
|% -0,95
|
|EKGYO
|1,96
|294.030.391
|% 0,51
|
|ZOREN
|2,63
|346.493.883
|% 0,38
|
|GUSGR
|6,37
|595.965.529
|% 5,64
|
|GSRAY
|2,84
|262.075.931
|% 6,77
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3692
|7,3738
|% 0,51
|
|Euro
|8,7301
|8,7336
|% 1,10
|
|Sterlin
|9,6366
|9,6849
|% 0,65
|
|Frank
|8,0670
|8,1156
|% 0,65
|
|Riyal
|1,9583
|1,9681
|% 0,42
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|7,84
|
|Altın Gr.
|461
|461
|3,51
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.117
|-18,00
|
|Tam
|3.055
|3.133
|15,21
|
|Yarım
|1.477
|1.515
|7,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|3,68
|
|Gümüş.Ons
|26,80
|26,83
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,02
|
|B. Petrol
|45,25
|45,25
|0,32
|