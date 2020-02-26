***DOFIN*** DORUK FİNANSMAN A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***DOFIN*** DORUK FİNANSMAN A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.02.2020AçıklamalarDoruk Finansman 2019 yılı Faaliyet Raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821899BIST