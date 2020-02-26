***DOFIN*** DORUK FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***DOFIN*** DORUK FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler29.802 -662 2.713 -2.155 -7.164 22.534Yeni Bakiye29.802 -662 2.713 -2.155 -7.164 22.534Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı198 198Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)27 27Kar Dağıtımı-2.252 2.252Dağıtılan Temettü-7.164 7.164Diğer-7.164 7.164Dönem Sonu Bakiyeler30.000 -635 2.713 -9.319 2.252 25.011Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler30.000 -635 2.713 -9.319 2.252 25.011Yeni Bakiye30.000 -635 2.713 -9.319 2.252 25.011Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)201 201Kar Dağıtımı2.252 -2.252Diğer2.252 -2.252Dönem Sonu Bakiyeler30.000 -635 2.713 -7.067 201 25.212Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ13 18.012 23.915FAKTORİNG GELİRLERİFİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER18.012 23.915Finansman Kredilerinden Alınan Faizler16.918 21.985Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar1.094 1.930KİRALAMA GELİRLERİFİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 -11.292 -15.819Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-7.166 -15.748Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-69İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-3.837Verilen Ücret ve Komisyonlar-220 -71BRÜT KAR (ZARAR)6.720 8.096ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)15 -8.437 -8.224Personel Giderleri-2.995 -3.013Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-29 -76Genel İşletme Giderleri-2.285 -4.078Diğer-3.128 -1.057BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)-1.717 -128DİĞER FAALİYET GELİRLERİ16 3.298 2.788Bankalardan Alınan Faizler553 851Kambiyo İşlemleri Karı323 958Diğer2.422 979KARŞILIK GİDERLERİ-1.228 -420Özel Karşılıklar-1.228 -420DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-63 -70Kambiyo İşlemleri Zararı-63 -70NET FAALİYET KARI (ZARARI)290 2.170BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)290 2.170SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-89 82Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi-89 82SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)201 2.252DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI201 2.252Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları201 2.252Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01000000 0,08000000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı-2.542 2.909Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri17.402 22.836Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-11.003 -15.748Alınan Ücret ve Komisyonlar13 1.094 1.930Elde Edilen Diğer Kazançlar2.422 979Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar1.124 654Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.995 -3.023Ödenen Vergiler-448 -341Diğer-10.138 -4.378Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-21.340 6.263Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış37.960 -19.658Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış710 -94Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)96Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-60.927 25.184Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)821 831Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-23.882 9.172YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-500 -97Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-4.034Diğer-521 -71Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-5.055 -168FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit25.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı7 -2.098Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit22.902Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-6.035 9.004Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar9.156 152Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.121 9.156Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)201 2.252DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 27Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 27Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları8 8 34Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8 -7Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)201 2.279Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 3.121 3.121 9.203 9.203GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)TÜREV FİNANSAL VARLIKLARGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)51.786 51.786 86.735 86.735Finansman Kredileri4 45.854 45.854 83.751 83.751Tüketici Kredileri14.647 14.647 19.414 19.414Taksitli Ticari Krediler31.207 31.207 64.337 64.337Takipteki Alacaklar5 8.452 8.452 4.399 4.399Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)5 -2.520 -2.520 -1.415 -1.415ORTAKLIK YATIRIMLARIMADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)199 199 150 150MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)536 536 87 87YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI359 359 341 341ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI557 557 646 646DİĞER AKTİFLER6 1.009 1.009 1.289 1.289ARA TOPLAM57.567 57.567 98.451 98.451SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)4.034 4.034Satış Amaçlı4.034 4.034VARLIKLAR TOPLAMI61.601 61.601 98.451 98.451YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER7 9.564 9.564 70.387 70.387FAKTORİNG BORÇLARIKİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR96 96İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)24.130 24.130GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERKARŞILIKLAR8 1.725 1.725 1.838 1.838Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı194 194 562 562Genel Karşılıklar1.025 1.025 744 744Diğer Karşılıklar506 506 532 532CARİ VERGİ BORCUERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 435 435SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER832 42 874 743 37 780ARA TOPLAM36.347 42 36.389 73.403 37 73.440SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)ÖZKAYNAKLAR12 25.212 25.212 25.011 25.011Ödenmiş Sermaye30.000 30.000 30.000 30.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-635 -635 -635 -635Kar Yedekleri2.713 2.713 2.713 2.713Yasal Yedekler164 164 164 164Olağanüstü Yedekler2.549 2.549 2.549 2.549Kar veya Zarar-6.866 -6.866 -7.067 -7.067Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-7.067 -7.067 -9.319 -9.319Dönem Net Kâr veya Zararı201 201 2.252 2.252YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI61.559 42 61.601 98.414 37 98.451Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİALINAN TEMİNATLAR19 1.167.834 127.830 1.295.664 1.196.472 54.437 1.250.909VERİLEN TEMİNATLARTAAHHÜTLER19 45.769 45.769 38.836 38.836Cayılamaz Taahhütler808 808 545 545Cayılabilir Taahhütler44.961 44.961 38.291 38.291Diğer Cayılabilir Taahhütler44.961 44.961 38.291 38.291TÜREV FİNANSAL ARAÇLAREMANET KIYMETLER133.516 133.516 128.633 128.633NAZIM HESAPLAR TOPLAMI1.347.119 127.830 1.474.949 1.363.941 54.437 1.418.378http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821898BIST