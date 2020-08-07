***DOFIN*** DORUK FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***DOFIN*** DORUK FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler30.000 -635 2.713 -9.319 2.252 25.011Yeni Bakiye30.000 -635 2.713 -9.319 2.252 25.011Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-189 -189Kar Dağıtımı2.252 -2.252Yedeklere Aktarılan Tutarlar2.252 -2.252Dönem Sonu Bakiyeler2.713 -7.067 -189 24.822Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler30.000 -635 2.713 -7.067 201 25.212Yeni Bakiye30.000 -635 2.713 -7.067 201 25.212Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-536 -536Kar Dağıtımı201 -201Yedeklere Aktarılan Tutarlar201 -201Dönem Sonu Bakiyeler30.000 -635 2.713 -6.866 -536 24.676Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ3.795 10.489 1.605 5.124FAKTORİNG GELİRLERİ0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER3.795 10.489 1.605 5.124Finansman Kredilerinden Alınan Faizler3.644 9.739 1.583 4.830Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar151 750 22 294KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-1.668 -7.181 -466 -3.295Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-677 -5.523 -427 -1.874Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-48 -47 -20 -47İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-870 -1.510 -1.319Verilen Ücret ve Komisyonlar-73 -101 -19 -55BRÜT KAR (ZARAR)2.127 3.308 1.139 1.829ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.102 -4.003 -1.438 -1.651Personel Giderleri-1.205 -1.816 -521 -652Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-16 -37 -18Genel İşletme Giderleri-1.006 -1.083 -477 -142Diğer-875 -1.067 -440 -839BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)-975 -695 -299 178DİĞER FAALİYET GELİRLERİ826 1.907 383 1.375Bankalardan Alınan Faizler78 506 2 157Kambiyo İşlemleri Karı276 224 58 105Diğer472 1.177 323 1.113KARŞILIK GİDERLERİ-344 -1.234 -170 -1.232Özel Karşılıklar-344 -1.234 -170 -1.232DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-32 -35 -2 -22Kambiyo İşlemleri Zararı-32 -35 -2 -22NET FAALİYET KARI (ZARARI)-525 -57 -88 299BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-525 -57 -88 299SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-11 -132 -3 -117Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-11 -132 -3 -117SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)-536 -189 -91 182DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI-536 -189 -91 182Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-536 -189 -91 182Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kar/Zarar -0,01790000 -0,00630000 -0,00300000 0,00610000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı-3.804 -3.296Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri3.722 10.245Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-1.595 -7.033Alınan Ücret ve Komisyonlar151 851Elde Edilen Diğer Kazançlar471 1.177Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar213 57Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.205 -1.816Ödenen Vergiler-351 -365Diğer-5.210 -6.412Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim25.782 23.525Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış15.310 23.401Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış2.174 19Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)182Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)8.452Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-336 105Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı21.978 20.229YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-514Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarDiğer-20Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-534FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı6 -24.130 -27.375Kiralamaya İlişkin Ödemeler-384Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-24.514 -27.375Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-3.070 -7.146Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.120 9.156Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar50 2.010Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-536 -189 -91 182DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-536 -189 -91 182Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI50 50 3.121 3.121GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)TÜREV FİNANSAL VARLIKLARGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)40.308 40.308 51.786 51.786Finansman Kredileri3 34.709 34.709 45.854 45.854Tüketici Kredileri13.185 13.185 14.647 14.647Taksitli Ticari Krediler21.524 21.524 31.207 31.207Takipteki Alacaklar4 8.261 8.261 8.452 8.452Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)4 -2.662 -2.662 -2.520 -2.520ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)758 758 199 199MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)502 502 536 536YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI343 343 359 359ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI543 543 557 557DİĞER AKTİFLER5 1.164 1.164 1.009 1.009ARA TOPLAM43.668 0 43.668 57.567 57.567SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)2.130 2.130 4.034 4.034Satış Amaçlı2.130 2.130 4.034 4.034VARLIKLAR TOPLAMI45.798 0 45.798 61.601 61.601YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER6 18.164 18.164 9.564 9.564FAKTORİNG BORÇLARI0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR696 696 96 96İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 24.130 24.130GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0KARŞILIKLAR7 1.616 1.616 1.725 1.725Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı95 95 194 194Genel Karşılıklar1.025 1.025 1.025 1.025Diğer Karşılıklar496 496 506 506CARİ VERGİ BORCU0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER558 88 646 832 42 874ARA TOPLAM21.034 88 21.122 36.347 42 36.389SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0ÖZKAYNAKLAR8 24.676 24.676 25.212 25.212Ödenmiş Sermaye30.000 30.000 30.000 30.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-635 -635 -635 -635Kar Yedekleri2.713 2.713 2.713 2.713Yasal Yedekler164 164 164 164Olağanüstü Yedekler2.549 2.549 2.549 2.549Kar veya Zarar-7.402 -7.402 -6.866 -6.866Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-6.866 -6.866 -7.067 -7.067Dönem Net Kâr veya Zararı-536 -536 201 201YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI45.710 88 45.798 61.559 42 61.601Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİALINAN TEMİNATLAR11 1.121.422 128.087 1.249.509 1.167.834 127.830 1.295.664VERİLEN TEMİNATLAR5.671 5.671TAAHHÜTLER11 45.769 45.769 45.769 45.769Cayılamaz Taahhütler808 808 808 808Cayılabilir Taahhütler44.961 44.961 44.961 44.961Diğer Cayılabilir Taahhütler44.961 44.961 44.961 44.961TÜREV FİNANSAL ARAÇLAREMANET KIYMETLER100.669 100.669 133.516 133.516NAZIM HESAPLAR TOPLAMI1.273.531 128.087 1.401.618 r/tr/Bildirim/866845BIST