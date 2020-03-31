***DOFIN*** DORUK FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DOFIN*** DORUK FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11/03/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi11/03/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01/01/2019 - 31/12/2019Tarih31/03/2020Saati11:30AdresiKuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 12 34387 Mecidiyeköy - Şişli / İstanbulGündemÖnceki açıklamada bildirilmiştir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularAlınan kararları gösteren toplantı tutanağı ektedir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2020 tarihinde (Bugün), belirtilen adreste gerçekleştirilmiştir. Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar cetveli ekte yeralmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833605BIST