***DOFIN*** DORUK FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
21.04.2020 16:40
***DOFIN*** DORUK FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
11/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Tarih
31/03/2020
Saati
11:30
Adresi
Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 12 34387 Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul
Gündem
11.03.2020 tarihli açıklamada bulunmaktadır.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Önceki açıklamada bulunmaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
21/04/2020
Açıklamalar
31.03.2020 tarihinde yapılan 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar 21.04.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839580
BIST
18:0597.619
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -1.326,88
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.276
18:056,9945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0554
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9972
En Düşük
6,9352
18:057,5981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0599
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6026
En Düşük
7,5188
18:05378,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,43
|Açılış
|: 378,06
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,33
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|77,00
|226.499
|% 10,00
|
|RTALB
|12,65
|4.276.042
|% 10,00
|
|OSMEN
|8,80
|68.122
|% 10,00
|
|SRVGY
|12,66
|5.164.127
|% 9,99
|
|DOKTA
|29,10
|40.663.014
|% 9,98
|
|QNBFL
|113,90
|31.126.259
|% -7,77
|
|TACTR
|3,08
|484.305
|% -6,38
|
|MERIT
|15,55
|25.294
|% -5,76
|
|EPLAS
|13,58
|189.704
|% -5,17
|
|HALKS
|3,60
|80.144
|% -4,76
|
|ECILC
|4,65
|971.481.092
|% 2,88
|
|GARAN
|8,18
|668.724.758
|% -2,50
|
|ASELS
|26,96
|622.891.254
|% -1,61
|
|THYAO
|10,43
|573.147.785
|% -1,97
|
|ISFIN
|3,33
|559.713.163
|% 0,60
|
|ODAS
|1,62
|493.177.416
|% 0,62
|
|ECILC
|4,65
|971.481.092
|% 2,88
|
|ISFIN
|3,33
|559.713.163
|% 0,60
|
|GUSGR
|2,77
|318.661.085
|% 0,73
|
|YKBNK
|1,99
|213.383.817
|% -1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5650
|8,6080
|% -0,42
|
|Frank
|7,1937
|7,2370
|% 0,75
|
|Riyal
|1,8574
|1,8668
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.682
|-13,98
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|2.426
|2.485
|0,70
|
|Tam
|2.490
|2.549
|-10,70
|
|Yarım
|1.213
|1.244
|0,40
|
|Çeyrek
|608
|622
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|14,76
|14,80
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,10
|
|B. Petrol
|20,32
|20,32
|-5,25
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:57DOCO
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 354.10 lira fiyatla işlem gören hissede 146, 173 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, TRKCM, SODA
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1087 kaybederek (% -1.16 ) 92, 396
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, EGCYO, EKIZ, DIRIT, COSMO, RODRG, ARTI, PRKME, SELGD, METAL
-
17:53
EGCYH, HEKTS, ISATR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında