***DOFIN*** DORUK FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi
19.02.2020 16:00
***DOFIN*** DORUK FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/09/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12.09.2019 tarihli İhraç Belgesi Borçlanma Araçlarına İlişkin Esaslar Bölümü ile ilgili olarak 14.02.2020 tarihinde talep edilen
"………..ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli olarak belirlenmesine ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesine
" doğrultusundaki
değişiklik 18.02.2020 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820095
BIST
17:33119.195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -378,88
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
118.571
17:336,0851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0181
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0857
En Düşük
6,0483
17:336,5660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5382
17:33313,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,64
|Açılış
|: 313,36
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
315,01
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|FENER
|19,42
|956.256.772
|% 19,88
|
|BJKAS
|3,52
|823.794.795
|% 19,73
|
|TSPOR
|7,62
|602.145.520
|% 17,41
|
|LKMNH
|7,63
|40.794.095
|% 16,85
|
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|VERTU
|6,60
|23.992.558
|% -19,90
|
|BURVA
|15,00
|81.381
|% -11,71
|
|VKING
|3,40
|4.926.206
|% -11,46
|
|EMNIS
|2,40
|41.337
|% -9,77
|
|GLRYH
|2,12
|51.104.387
|% -9,40
|
|GSRAY
|4,02
|2.303.583.842
|% 13,56
|
|ASELS
|29,88
|1.194.287.552
|% 2,40
|
|THYAO
|14,96
|1.116.990.553
|% -0,47
|
|FENER
|19,42
|956.256.772
|% 19,88
|
|BJKAS
|3,52
|823.794.795
|% 19,73
|
|GSRAY
|4,02
|2.303.583.842
|% 13,56
|
|BJKAS
|3,52
|823.794.795
|% 19,73
|
|CEMAS
|1,31
|318.389.584
|% 1,55
|
|ODAS
|2,24
|497.337.199
|% -1,75
|
|MNDRS
|1,93
|300.668.396
|% -3,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8513
|7,8906
|% -0,16
|
|Frank
|6,1545
|6,1916
|% 0,10
|
|Riyal
|1,6162
|1,6243
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.605
|1,32
|
|Altın Gr.
|314
|314
|0,99
|
|Cumhuriyet
|2.079
|2.111
|20,00
|
|Tam
|2.069
|2.120
|19,77
|
|Yarım
|1.000
|1.026
|9,56
|
|Çeyrek
|502
|513
|4,78
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,27
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,56
|3,57
|0,01
|
|B. Petrol
|58,84
|58,84
|1,09
|