***DOFIN*** DORUK FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.05.2020 11:49
***DOFIN*** DORUK FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/05/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 29.05.2020 tarihinde Doruk Finansman A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi
Notu'nu (TR) BBB, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Notu'nu (TR) A3, notlara ilişkin görünümleri ise Stabil olarak teyit
etmiştir. (Daha önce yapılan açıklama da rapor tarihi sehven 29.05.2019 ve Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu (TR) BBB+, olarak açıklanmış olup düzeltme gereği duyulmuştur.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847619
BIST
13:06105.040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -319,40
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
13:066,8278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0161
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8285
En Düşük
6,8095
13:067,6036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0563
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6052
En Düşük
7,5388
13:06379,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,77
|Açılış
|: 379,03
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
379,07
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|66,40
|5.311.732
|% 9,93
|
|TSGYO
|3,11
|18.074.022
|% 9,89
|
|HLGYO
|1,83
|54.652.834
|% 9,58
|
|KENT
|563,90
|11.789.613
|% 8,25
|
|GLBMD
|4,79
|4.114.573
|% 7,16
|
|EKIZ
|8,10
|142.123
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|4.231.121
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|109.052
|% -9,99
|
|CMENT
|28,52
|1.309.080
|% -9,97
|
|GLRYH
|10,57
|622.055
|% -9,97
|
|GARAN
|7,87
|1.000.958.908
|% 1,16
|
|THYAO
|12,44
|593.959.125
|% -1,89
|
|GSRAY
|3,25
|395.069.368
|% 5,18
|
|ASELS
|30,22
|300.524.582
|% 0,53
|
|TUKAS
|8,90
|288.403.490
|% -6,32
|
|EKGYO
|1,45
|188.678.930
|% 0,69
|
|GARAN
|7,87
|1.000.958.908
|% 1,16
|
|GSRAY
|3,25
|395.069.368
|% 5,18
|
|TSKB
|1,06
|93.708.867
|% 0,95
|
|CEMAS
|1,15
|74.830.925
|% 1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3747
|8,4167
|% 0,07
|
|Frank
|7,0746
|7,1172
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8126
|1,8216
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|8,17
|
|Altın Gr.
|379
|379
|2,40
|
|Cumhuriyet
|2.457
|2.487
|13,40
|
|Tam
|2.529
|2.556
|6,20
|
|Yarım
|1.234
|1.247
|6,70
|
|Çeyrek
|617
|624
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|17,48
|17,51
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,03
|
|B. Petrol
|35,20
|35,20
|-0,83
|