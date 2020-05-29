***DOFIN*** DORUK FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DOFIN*** DORUK FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29/05/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 29.05.2020 tarihinde Doruk Finansman A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal KrediNotu'nu (TR) BBB, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Notu'nu (TR) A3, notlara ilişkin görünümleri ise Stabil olarak teyitetmiştir. (Daha önce yapılan açıklama da rapor tarihi sehven 29.05.2019 ve Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu (TR) BBB+, olarak açıklanmış olup düzeltme gereği duyulmuştur.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847619BIST