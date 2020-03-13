***DOFIN*** DORUK FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.03.2020 14:49
***DOFIN*** DORUK FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 50.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 25.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 176
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,94
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDRFN32017
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 18.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 19.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
İhraç Fiyatı 0,91607
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 13.03.2020
Kayıt Tarihi 12.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.03.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRFDRFN32017 Isın kodlu finansman bonosunun itfası 13.03.2020 (bugün) tarihinde gerçekleşmiştir.
Ek Açıklamalar
18.07.2019 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'dan 12.09.2019 tarihinde alınan 50.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 176 gün vadeli 25.000.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 19.09.2019 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 19.09.2019'dur. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFDRFN32017, itfa tarihi 13.03.2020, basit faiz oranı %19,00, bileşik faiz oranı %19,94 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. * 1 TL İtibari değerli beher finansman bonosunun satış fiyatı 0,91607 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828672
BIST