***DOFIN*** DORUK FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DOFIN*** DORUK FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 50.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 25.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 25.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 13.03.2020Vade (Gün Sayısı) 176Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,94Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDRFN32017Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 18.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 19.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 19.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000İhraç Fiyatı 0,91607Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 13.03.2020Kayıt Tarihi 12.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.03.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerTRFDRFN32017 Isın kodlu finansman bonosunun itfası 13.03.2020 (bugün) tarihinde gerçekleşmiştir.Ek Açıklamalar18.07.2019 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'dan 12.09.2019 tarihinde alınan 50.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 176 gün vadeli 25.000.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 19.09.2019 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 19.09.2019'dur. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFDRFN32017, itfa tarihi 13.03.2020, basit faiz oranı %19,00, bileşik faiz oranı %19,94 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. * 1 TL İtibari değerli beher finansman bonosunun satış fiyatı 0,91607 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828672BIST