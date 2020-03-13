***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 11:15
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828235
BIST
12:3994.854
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 1.214,51
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
12:396,2653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0520
|Açılış
|: 6,2770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2575
12:397,0005
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0724
|Açılış
|: 7,0120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9951
12:39320,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,02
|Açılış
|: 320,38
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|CLEBI
|67,45
|2.651.316
|% 8,79
|
|KUYAS
|1,05
|3.762.528
|% 8,25
|
|AKGRT
|5,05
|3.245.026
|% -15,55
|
|ECZYT
|9,81
|21.667.412
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|111.092
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|111.092
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|3.954
|% -10,00
|
|ASELS
|24,86
|495.065.389
|% 2,05
|
|THYAO
|8,80
|433.260.263
|% 3,77
|
|GARAN
|9,14
|255.045.082
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,21
|176.279.479
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,03
|143.861.219
|% 1,50
|
|IHLGM
|0,89
|78.880.526
|% -1,11
|
|ODAS
|1,31
|115.880.012
|% -0,76
|
|YKBNK
|2,21
|176.279.479
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,03
|143.861.219
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,17
|73.409.540
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8860
|7,9255
|% -0,32
|
|Frank
|6,6226
|6,6625
|% -0,61
|
|Riyal
|1,6677
|1,6761
|% -0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.586
|1.586
|9,50
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|6,00
|
|Tam
|2.114
|2.167
|-0,95
|
|Yarım
|1.022
|1.048
|-0,46
|
|Çeyrek
|512
|524
|-0,23
|
|Gümüş.Ons
|15,77
|15,80
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|34,70
|34,70
|1,48
|