***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.04.2020 14:32
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOGUB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837791
BIST
15:5297.949
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 1.550,42
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
15:526,7992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0285
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7999
En Düşük
6,7646
15:527,4540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0709
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4599
En Düşük
7,3720
15:52377,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 4,41
|Açılış
|: 377,41
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
378,37
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.092.801
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|37.965.409
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|TAVHL
|21,50
|179.943.438
|% 9,97
|
|IHEVA
|2,32
|131.765.870
|% -9,73
|
|PRZMA
|3,95
|30.783.612
|% -9,20
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,75
|1.428.555.212
|% 5,50
|
|ASELS
|26,20
|1.306.584.536
|% 5,05
|
|GARAN
|8,62
|750.824.049
|% 1,89
|
|PGSUS
|61,15
|641.066.843
|% 9,20
|
|GSRAY
|2,63
|434.481.761
|% 1,94
|
|GSRAY
|2,63
|434.481.761
|% 1,94
|
|IHLGM
|1,10
|161.469.655
|% 2,80
|
|IEYHO
|0,61
|89.044.636
|% 1,67
|
|THYAO
|10,75
|1.428.555.212
|% 5,50
|
|YKBNK
|2,03
|245.163.616
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5255
|8,5682
|% 1,03
|
|Frank
|7,0434
|7,0858
|% 1,10
|
|Riyal
|1,8024
|1,8115
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|12,73
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,16
|
|Cumhuriyet
|2.418
|2.477
|33,60
|
|Tam
|2.486
|2.549
|34,70
|
|Yarım
|1.209
|1.241
|16,80
|
|Çeyrek
|607
|621
|8,50
|
|Gümüş.Ons
|15,59
|15,63
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,06
|
|B. Petrol
|31,20
|31,20
|-0,54
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:04EPLAS
Yüzde 4.88 oranında artışla 13.11 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 373 adet işlem
-
16:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, VAKBN, TTKOM
-
16:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1515 artarak (% 1.66 ) 92, 681
-
16:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, YONGA, IZFAS, BMELK, ROYAL, EKIZ, SODSN
-
16:03
IPEKE, DERIM, KLNMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında