***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 10:23
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838029
BIST
13:0596.516
En Yüksek
|Değişim
|: -2,06%
|| -2.033,93
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
13:056,8602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0438
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8607
En Düşük
6,8079
13:057,5007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0153
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5011
En Düşük
7,4578
13:05378,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,08
|Açılış
|: 378,84
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|6.001.560
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,12
|73.619
|% 9,96
|
|SODSN
|22,62
|143.252
|% 9,91
|
|RTALB
|8,65
|14.695.726
|% 9,91
|
|DERIM
|6,00
|4.853.357
|% 9,89
|
|HALKS
|3,15
|231.596
|% -10,00
|
|DOKTA
|24,30
|1.764.277
|% -9,93
|
|IHEVA
|2,09
|66.296.113
|% -9,91
|
|SELGD
|2,01
|237.825
|% -9,87
|
|SNGYO
|1,11
|20.633.925
|% -9,76
|
|THYAO
|10,74
|1.667.840.400
|% -1,47
|
|PGSUS
|61,35
|1.266.748.014
|% -0,41
|
|ASELS
|26,64
|1.227.231.217
|% -2,35
|
|GARAN
|8,35
|614.642.267
|% -2,68
|
|TSPOR
|5,39
|421.347.618
|% 3,65
|
|THYAO
|10,74
|1.667.840.400
|% -1,47
|
|YKBNK
|1,97
|255.761.427
|% -3,43
|
|MNDRS
|1,52
|168.489.257
|% 3,40
|
|IHLAS
|0,62
|66.304.071
|% -7,46
|
|IHLGM
|1,04
|109.541.726
|% -5,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5612
|8,6041
|% -0,23
|
|Frank
|7,0872
|7,1299
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8186
|1,8277
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-8,08
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|2.418
|2.479
|-0,90
|
|Tam
|2.486
|2.551
|-1,00
|
|Yarım
|1.209
|1.242
|-0,50
|
|Çeyrek
|607
|621
|-0,30
|
|Gümüş.Ons
|15,56
|15,60
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|28,31
|28,31
|-1,29
|