***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 13:47
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841517
BIST
14:06101.836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 240,80
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
101.266
14:066,9867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0370
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
14:067,5987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0394
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
14:06384,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,12
|Açılış
|: 385,19
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|17.082.057
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|29.175.943
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|21.918.497
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|18.244.598
|% 9,96
|
|ARDYZ
|27,90
|14.119.018
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|16.135.978
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|ULUUN
|12,70
|43.493.039
|% -9,99
|
|GARAN
|8,48
|788.868.265
|% 0,83
|
|THYAO
|10,70
|378.096.799
|% 0,75
|
|PETKM
|3,61
|340.316.395
|% 0,28
|
|ASELS
|27,48
|335.809.524
|% 0,29
|
|AFYON
|2,68
|275.095.062
|% 5,51
|
|ADESE
|1,52
|186.496.042
|% -1,30
|
|AFYON
|2,68
|275.095.062
|% 5,51
|
|PETKM
|3,61
|340.316.395
|% 0,28
|
|GARAN
|8,48
|788.868.265
|% 0,83
|
|IHLGM
|1,08
|94.876.151
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7068
|8,7504
|% 0,76
|
|Frank
|7,1660
|7,2092
|% 0,81
|
|Riyal
|1,8542
|1,8635
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|0,99
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,36
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.526
|13,30
|
|Tam
|2.533
|2.587
|13,50
|
|Yarım
|1.234
|1.265
|6,60
|
|Çeyrek
|619
|633
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|15,29
|15,32
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,03
|
|B. Petrol
|26,48
|26,48
|2,26
|