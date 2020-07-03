***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.07.2020 10:05
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOGUB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854306
BIST
11:23117.219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 311,33
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
116.592
11:236,8560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8573
En Düşük
6,8453
11:237,7077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0041
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7178
En Düşük
7,6844
11:23391,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,25
|Açılış
|: 391,08
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
391,75
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|5,90
|106.542
|% 9,87
|
|METAL
|1,39
|131.689
|% 9,45
|
|KPHOL
|3,88
|18.314
|% 9,30
|
|VKFYO
|4,33
|28.512.057
|% 8,52
|
|METUR
|2,74
|5.338.062
|% 7,45
|
|SNKRN
|2,88
|553.608
|% -10,00
|
|KRDMA
|4,79
|16.196.597
|% -4,96
|
|KENT
|594,00
|10.088.623
|% -4,44
|
|YONGA
|25,00
|20.000
|% -4,21
|
|EPLAS
|16,15
|5.491
|% -3,87
|
|KARSN
|3,53
|448.387.609
|% 6,97
|
|KRDMD
|3,20
|394.609.438
|% -1,23
|
|ODAS
|2,63
|344.266.421
|% 3,14
|
|THYAO
|12,08
|322.848.728
|% -1,47
|
|EKGYO
|2,07
|299.865.355
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,73
|278.082.439
|% 3,59
|
|EKGYO
|2,07
|299.865.355
|% 0,00
|
|ODAS
|2,63
|344.266.421
|% 3,14
|
|IHLGM
|1,72
|147.446.625
|% 1,78
|
|ADESE
|2,13
|70.483.683
|% 1,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5197
|8,5624
|% 0,00
|
|Frank
|7,2156
|7,2590
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-0,94
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,08
|
|Cumhuriyet
|2.535
|2.555
|0,80
|
|Tam
|2.610
|2.622
|0,80
|
|Yarım
|1.268
|1.282
|0,40
|
|Çeyrek
|634
|642
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,01
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,02
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|-0,52
|