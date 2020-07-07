***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.07.2020 15:20
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855914
BIST
16:09118.672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 186,38
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
16:096,8673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,8860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8687
En Düşük
6,8524
16:097,7711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0047
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
16:09393,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,70
|Açılış
|: 393,05
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|IZFAS
|2,64
|1.484.513
|% 10,00
|
|ALGYO
|17,86
|114.355.884
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.121.318
|% 9,98
|
|ADEL
|17,88
|49.133.637
|% 9,90
|
|KLGYO
|5,01
|212.761.462
|% 9,87
|
|BJKAS
|3,23
|234.834.805
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,08
|80.125.851
|% -9,68
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,28
|14.931.109
|% -5,93
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,22
|3.050.677.888
|% 3,74
|
|ODAS
|2,89
|1.491.770.412
|% 1,76
|
|TKFEN
|17,97
|1.284.334.894
|% 0,90
|
|GARAN
|8,34
|1.248.528.122
|% -0,36
|
|TUPRS
|88,05
|765.212.656
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,22
|3.050.677.888
|% 3,74
|
|ODAS
|2,89
|1.491.770.412
|% 1,76
|
|IHLGM
|1,89
|640.616.352
|% 2,72
|
|SKBNK
|1,77
|499.402.196
|% 1,72
|
|ISGYO
|2,22
|587.783.021
|% 1,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5798
|8,6228
|% 0,41
|
|Frank
|7,2602
|7,3039
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-4,50
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|2.548
|2.567
|-3,70
|
|Tam
|2.623
|2.634
|-3,80
|
|Yarım
|1.274
|1.289
|-1,80
|
|Çeyrek
|637
|645
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,14
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,01
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,92
|42,92
|-0,18
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