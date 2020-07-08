***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.07.2020 13:57
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856784
BIST
13:44119.605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 265,71
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
13:446,8658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0081
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
13:447,7497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0127
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
13:44398,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,14
|Açılış
|: 398,13
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,28
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.014.476
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.117.515
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.061.135
|% 9,99
|
|BURCE
|11,15
|12.104.598
|% 9,96
|
|LKMNH
|8,73
|41.886.614
|% 9,95
|
|SNPAM
|9,73
|7.761.153
|% -8,98
|
|HALKS
|3,54
|133.267
|% -6,10
|
|FENER
|12,98
|74.979.138
|% -5,81
|
|SONME
|8,77
|16.759.784
|% -5,19
|
|OZGYO
|2,57
|56.299.733
|% -4,81
|
|EKGYO
|2,30
|1.778.829.740
|% 2,68
|
|SISE
|6,50
|1.179.198.675
|% 0,15
|
|GARAN
|8,22
|844.432.467
|% -1,20
|
|PETKM
|4,37
|830.695.188
|% -1,13
|
|TRKCM
|4,38
|739.282.482
|% 3,79
|
|EKGYO
|2,30
|1.778.829.740
|% 2,68
|
|IHLGM
|1,92
|375.797.421
|% 2,13
|
|PETKM
|4,37
|830.695.188
|% -1,13
|
|SISE
|6,50
|1.179.198.675
|% 0,15
|
|TRKCM
|4,38
|739.282.482
|% 3,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5796
|8,6226
|% 0,01
|
|Frank
|7,2610
|7,3048
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|8,92
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,16
|
|Cumhuriyet
|2.579
|2.598
|14,50
|
|Tam
|2.655
|2.666
|14,90
|
|Yarım
|1.290
|1.304
|7,30
|
|Çeyrek
|645
|653
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|18,45
|18,50
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,05
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|-0,03
|