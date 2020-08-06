***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 11:54
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865659
BIST
16:091.055
En Yüksek
|Değişim
|: -3,41%
|| -37,21
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
16:097,2698
En Yüksek
|Değişim
|: 3,20%
|| 0,2252
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2839
En Düşük
7,0287
16:098,6518
En Yüksek
|Değişim
|: 3,28%
|| 0,2751
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6710
En Düşük
8,3315
16:09480,86
En Yüksek
|Değişim
|: 4,13%
|| 19,08
|Açılış
|: 480,86
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
481,74
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|95.800.240
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|36.783.416
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.173.963
|% 9,95
|
|RAYSG
|6,19
|19.297.617
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.030.396
|% 9,91
|
|JANTS
|89,10
|5.519.380
|% -10,00
|
|KARTN
|549,00
|12.091.536
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|1.203.960
|% -10,00
|
|KSTUR
|67,95
|49.189
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.179,50
|101.342
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,97
|1.884.643.377
|% -5,74
|
|GARAN
|6,64
|1.168.921.329
|% -2,06
|
|SISE
|5,94
|963.078.127
|% -4,81
|
|AKBNK
|4,80
|891.224.925
|% -4,38
|
|ASELS
|15,92
|847.239.869
|% -5,46
|
|EKGYO
|1,97
|1.884.643.377
|% -5,74
|
|ODAS
|2,20
|535.028.520
|% -5,98
|
|YKBNK
|2,07
|437.525.713
|% -1,90
|
|TRKCM
|3,80
|740.922.390
|% -4,04
|
|AKBNK
|4,80
|891.224.925
|% -4,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5349
|9,5827
|% 3,49
|
|Frank
|7,9584
|8,0063
|% 3,01
|
|Riyal
|1,9313
|1,9410
|% 3,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.059
|2.059
|20,68
|
|Altın Gr.
|481
|481
|19,64
|
|Cumhuriyet
|3.195
|3.299
|204,60
|
|Tam
|3.291
|3.414
|230,00
|
|Yarım
|1.598
|1.654
|100,20
|
|Çeyrek
|801
|832
|53,90
|
|Gümüş.Ons
|28,19
|28,22
|1,25
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,50
|
|B. Petrol
|45,64
|45,64
|0,45
|