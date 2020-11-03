***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2020 10:08
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885578
BIST
10:291.140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,89
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.141
En Düşük
1.133
10:298,4556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0155
|Açılış
|: 8,4460
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4564
En Düşük
8,4096
10:299,8695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0462
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,8695
En Düşük
9,7754
10:29513,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,23
|Açılış
|: 513,11
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
514,87
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler10:29
|KARTN
|2.193,40
|103.650.816
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|498.948
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|498.948
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|62.410
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|239.548
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,55
|61.232
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|79.401
|% -10,00
|
|BURVA
|64,40
|587.135
|% -9,99
|
|ARTI
|5,92
|133.851
|% -9,89
|
|ATSYH
|4,94
|610.204
|% -9,85
|
|TSKB
|2,38
|264.586.462
|% -6,67
|
|KRDMD
|3,37
|252.793.646
|% -1,17
|
|ODAS
|3,30
|233.147.317
|% 3,45
|
|GARAN
|6,67
|201.002.120
|% 0,91
|
|PETKM
|4,21
|162.445.971
|% 2,68
|
|TSKB
|2,38
|264.586.462
|% -6,67
|
|KRDMD
|3,37
|252.793.646
|% -1,17
|
|ODAS
|3,30
|233.147.317
|% 3,45
|
|YKBNK
|2,22
|97.014.281
|% 1,37
|
|PETKM
|4,21
|162.445.971
|% 2,68
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4519
|8,4556
|% 0,18
|
|Euro
|9,8597
|9,8695
|% 0,47
|
|Sterlin
|10,8870
|10,9416
|% 0,17
|
|Frank
|9,1648
|9,2200
|% 0,24
|
|Riyal
|2,2452
|2,2565
|% 0,06
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|-2,01
|
|Altın Gr.
|514
|514
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|60,00
|
|Tam
|3.383
|3.467
|51,34
|
|Yarım
|1.635
|1.677
|24,84
|
|Çeyrek
|820
|839
|12,42
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|38,86
|38,86
|-0,11
|
Seans Raporu
10:29
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10:39KRTEK
Yüzde 6.85 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 265, 327 adet işlem
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10:37TRCAS
Yüzde 4.62 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 241, 291 adet işlem
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10:35XU100
Endeks 1, 139 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 2, 468.00 milyon TL de
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10:35VAKFN
Yüzde 4.53 oranında artışla 3.69 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 071, 643 adet işlem
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10:33EGCYH
Yüzde 9.48 oranında artışla 1.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 372, 508 adet işlem