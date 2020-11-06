***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.11.2020 10:01
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886517
BIST
18:051.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
0
En Düşük
0
18:058,4577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0417
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4631
En Düşük
8,4044
18:0510,0109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0466
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0121
En Düşük
9,9273
18:05527,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 527,54
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
528,23
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|51,35
|2.618.370
|% 0,00
|
|MAVI
|38,90
|48.116.607
|% 0,00
|
|PETKM
|4,26
|1.040.389.997
|% 0,00
|
|OLMIP
|7,56
|4.010.766
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,68
|108.179.597
|% 0,00
|
|ARMDA
|51,35
|2.618.370
|% 0,00
|
|MAVI
|38,90
|48.116.607
|% 0,00
|
|PETKM
|4,26
|1.040.389.997
|% 0,00
|
|OLMIP
|7,56
|4.010.766
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,68
|108.179.597
|% 0,00
|
|GARAN
|6,96
|2.173.648.598
|% 0,00
|
|SISE
|6,63
|1.453.525.226
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|1.068.867.158
|% 0,00
|
|PETKM
|4,26
|1.040.389.997
|% 0,00
|
|TSKB
|2,12
|921.833.221
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|1.068.867.158
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,82
|858.475.413
|% 0,00
|
|TSKB
|2,12
|921.833.221
|% 0,00
|
|GARAN
|6,96
|2.173.648.598
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,70
|527.596.409
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4516
|8,4577
|% 0,50
|
|Euro
|9,9986
|10,0109
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,0596
|11,1150
|% 0,28
|
|Frank
|9,3173
|9,3734
|% 0,55
|
|Riyal
|2,2466
|2,2578
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|-8,98
|
|Altın Gr.
|526
|527
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,10
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|-0,07
|
|B. Petrol
|39,95
|39,95
|-0,98
|
Seans Raporu
18:05
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