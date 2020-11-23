***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2020 17:20
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889577
BIST
17:271.305
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -18,91
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.336
En Düşük
1.299
17:277,8990
En Yüksek
|Değişim
|: 3,68%
|| 0,2800
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,9540
En Düşük
7,6149
17:279,4024
En Yüksek
|Değişim
|: 3,99%
|| 0,3607
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,4632
En Düşük
9,0241
17:27474,26
En Yüksek
|Değişim
|: 3,36%
|| 15,41
|Açılış
|: 474,26
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
477,72
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler17:27
|SUMAS
|38,72
|671.173
|% 10,00
|
|CASA
|73,20
|2.658.185
|% 9,99
|
|IZTAR
|15,43
|1.527.493
|% 9,98
|
|KLMSN
|20,62
|48.150.261
|% 9,97
|
|SAFKR
|11,58
|2.464.305
|% 9,97
|
|KAPLM
|25,66
|475.650
|% -9,96
|
|MARKA
|7,20
|1.689.869
|% -9,89
|
|EUKYO
|3,18
|2.405.118
|% -9,66
|
|TKURU
|281,00
|4.611.234
|% -9,59
|
|TDGYO
|12,04
|10.141.061
|% -9,13
|
|GARAN
|8,98
|2.595.905.218
|% -4,97
|
|EKGYO
|2,06
|2.418.701.805
|% 6,74
|
|SISE
|6,99
|2.241.631.763
|% -0,43
|
|THYAO
|11,78
|2.113.294.124
|% -0,84
|
|KRDMD
|4,83
|1.647.307.607
|% 0,42
|
|EKGYO
|2,06
|2.418.701.805
|% 6,74
|
|KRDMD
|4,83
|1.647.307.607
|% 0,42
|
|SISE
|6,99
|2.241.631.763
|% -0,43
|
|GARAN
|8,98
|2.595.905.218
|% -4,97
|
|YKBNK
|2,92
|842.105.187
|% -5,50
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8925
|7,8990
|% 3,68
|
|Euro
|9,3891
|9,4024
|% 3,99
|
|Sterlin
|10,5422
|10,5951
|% 4,40
|
|Frank
|8,6656
|8,7178
|% 4,06
|
|Riyal
|2,0997
|2,1103
|% 3,66
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-5,19
|
|Altın Gr.
|472
|472
|13,37
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.196
|76,00
|
|Tam
|3.127
|3.206
|73,02
|
|Yarım
|1.511
|1.551
|35,32
|
|Çeyrek
|758
|775
|17,66
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,17
|
|B. Petrol
|45,80
|45,80
|0,73
|