***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2020 10:10
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893157
BIST
12:591.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,73
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.396
En Düşük
1.385
12:597,8333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0175
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8245
12:599,5288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0139
|Açılış
|: 9,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5074
12:59465,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,53
|Açılış
|: 465,23
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
466,31
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler12:57
|INTEM
|22,66
|2.459.380
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|467.310
|% 9,99
|
|OZKGY
|6,06
|353.834.382
|% 9,98
|
|OZKGY
|6,06
|353.834.382
|% 9,98
|
|YAPRK
|49,60
|596.093
|% 9,98
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|BERA
|17,91
|68.111.954
|% -8,90
|
|DAGHL
|11,60
|99.621
|% -7,94
|
|TKURU
|220,00
|47.960
|% -7,17
|
|KRVGD
|14,76
|316.038.527
|% -6,64
|
|GARAN
|9,72
|1.035.899.471
|% 0,62
|
|PETKM
|4,93
|771.936.937
|% 1,65
|
|HALKB
|5,59
|751.612.966
|% 4,49
|
|ODAS
|3,96
|701.148.472
|% -1,25
|
|KRDMD
|5,34
|647.008.541
|% -1,66
|
|ODAS
|3,96
|701.148.472
|% -1,25
|
|PETKM
|4,93
|771.936.937
|% 1,65
|
|IHLAS
|1,32
|186.542.452
|% -5,04
|
|HALKB
|5,59
|751.612.966
|% 4,49
|
|DOHOL
|3,19
|396.939.901
|% 0,95
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8329
|7,8384
|% -0,16
|
|Euro
|9,5275
|9,5329
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,4154
|10,4676
|% -0,18
|
|Frank
|8,8140
|8,8671
|% -0,04
|
|Riyal
|2,0831
|2,0936
|% -0,18
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|18,43
|
|Altın Gr.
|465
|465
|2,96
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|14,00
|
|Tam
|3.069
|3.147
|12,13
|
|Yarım
|1.483
|1.522
|5,87
|
|Çeyrek
|744
|761
|2,94
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,08
|
|B. Petrol
|50,17
|50,17
|-0,12
|