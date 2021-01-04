***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2021 10:48
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896563
BIST
12:031.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 18,49
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.495
En Düşük
1.479
12:037,3765
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0534
|Açılış
|: 7,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
12:039,0678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0069
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
12:03458,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,41
|Açılış
|: 458,40
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler12:01
|NIBAS
|57,20
|17.337.730
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|60.242
|% 10,00
|
|PSDTC
|21,68
|9.763.384
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.763.384
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.763.384
|% 9,99
|
|RTALB
|28,14
|17.254.960
|% -7,07
|
|VKING
|8,40
|6.195.812
|% -6,67
|
|ARZUM
|23,22
|190.122.448
|% -5,69
|
|GLRYH
|10,26
|4.693.641
|% -5,61
|
|OZRDN
|8,65
|339.491
|% -3,89
|
|KOZAL
|103,80
|631.218.459
|% 7,34
|
|EKGYO
|2,21
|504.329.298
|% 3,27
|
|YKBNK
|3,14
|335.896.711
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,84
|215.717.084
|% 2,53
|
|ARZUM
|23,22
|190.122.448
|% -5,69
|
|EKGYO
|2,21
|504.329.298
|% 3,27
|
|YKBNK
|3,14
|335.896.711
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,84
|215.717.084
|% 2,53
|
|IHLGM
|1,29
|54.111.562
|% 3,20
|
|ODAS
|3,94
|131.989.758
|% 1,03
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3701
|7,3736
|% -0,76
|
|Euro
|9,0513
|9,0592
|% -0,17
|
|Sterlin
|10,0732
|10,1237
|% -0,53
|
|Frank
|8,3466
|8,3969
|% -0,12
|
|Riyal
|1,9611
|1,9710
|% -0,68
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|36,27
|
|Altın Gr.
|458
|459
|5,56
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|36,00
|
|Tam
|3.026
|3.102
|36,06
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|17,44
|
|Çeyrek
|734
|750
|8,72
|
|Gümüş.Ons
|27,24
|27,28
|0,92
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|0,18
|
|B. Petrol
|53,09
|53,09
|1,29
|
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