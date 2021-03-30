***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.03.2021 13:57
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOGUB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921766
BIST
16:301.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,02
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.371
16:308,3275
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1280
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,4539
En Düşük
8,1884
16:309,7686
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1009
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,9300
En Düşük
9,6398
16:30450,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,42
|Açılış
|: 450,70
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
460,31
En Düşük
446,39
BIST En Aktif Hisseler16:30
|JANTS
|621,50
|154.621.550
|% 10,00
|
|ALCAR
|375,10
|114.037.946
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,20
|13.838.874
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.333.544
|% 10,00
|
|BRYAT
|437,60
|72.050.370
|% 9,98
|
|MERIT
|238,50
|363.594
|% -10,00
|
|ORMA
|19,62
|835.013
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|20.462.708
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|45.362.181
|% -9,98
|
|DENGE
|7,33
|2.674.046
|% -9,95
|
|FROTO
|195,80
|1.347.956.116
|% 5,84
|
|GARAN
|6,82
|1.321.139.979
|% -1,02
|
|EKGYO
|1,92
|776.520.008
|% -5,42
|
|KRDMD
|6,91
|739.306.032
|% 0,58
|
|BJKAS
|7,50
|728.518.590
|% 2,74
|
|EKGYO
|1,92
|776.520.008
|% -5,42
|
|SKBNK
|1,23
|468.592.283
|% 3,36
|
|GARAN
|6,82
|1.321.139.979
|% -1,02
|
|TSKB
|1,37
|250.675.666
|% -0,72
|
|IHLGM
|1,12
|167.421.667
|% -1,75
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3201
|8,3275
|% 1,56
|
|Euro
|9,7511
|9,7686
|% 1,04
|
|Sterlin
|11,3797
|11,4368
|% 1,25
|
|Frank
|8,7851
|8,8381
|% 1,16
|
|Riyal
|2,2094
|2,2204
|% 1,46
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.685
|-27,64
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|7,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,92
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,38
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,19
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,07
|64,07
|-0,85
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:41ANSGR
Yüzde -9.82 oranında düşüşle 6.61 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 926, 024 adet işlem
-
16:40YESIL
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 114.50 lira fiyatla işlem gören hissede 223, 119 adet işlem
-
16:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, MGROS, TCELL
-
16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 08 kaybederek (% -0.34 ) 1, 200
-
16:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BLCYT, LUKSK, CMBTN, JANTS, VANGD, BRYAT, RTALB, FRIGO, ALCAR, EUKYO