***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 15:12
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOGUB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930019
BIST
15:071.347
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -18,31
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
15:078,1804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0732
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
15:079,8432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0743
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
15:07468,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,50
|Açılış
|: 468,33
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
469,62
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler15:07
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.645.773
|% 9,99
|
|JANTS
|779,00
|62.779.292
|% 9,80
|
|FORMT
|1,14
|9.932.162
|% 9,62
|
|BJKAS
|9,00
|10.442.934
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|SNPAM
|17,23
|324.997
|% -9,98
|
|NUGYO
|12,66
|3.952.933
|% -9,96
|
|SAMAT
|3,81
|13.368.883
|% -9,93
|
|PETKM
|6,44
|756.116.111
|% -1,98
|
|EREGL
|18,25
|727.899.045
|% 0,11
|
|GARAN
|6,98
|686.234.521
|% -1,55
|
|KRDMD
|7,10
|428.886.015
|% -1,39
|
|THYAO
|10,99
|330.375.122
|% -1,52
|
|YKBNK
|2,07
|298.996.361
|% -2,36
|
|PETKM
|6,44
|756.116.111
|% -1,98
|
|GARAN
|6,98
|686.234.521
|% -1,55
|
|ODAS
|2,45
|222.886.769
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,82
|147.495.028
|% -1,09
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1769
|8,1804
|% 0,90
|
|Euro
|9,8334
|9,8432
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,3391
|11,3959
|% 0,61
|
|Frank
|8,8595
|8,9128
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1720
|2,1829
|% 0,76
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|4,27
|
|Altın Gr.
|468
|468
|4,00
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|37,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|38,94
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|18,84
|
|Çeyrek
|747
|764
|9,42
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,09
|
|B. Petrol
|65,70
|65,70
|-0,87
|