***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2021 10:14
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOGUB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963609
BIST
13:401.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,17
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.438
|
1.443
En Düşük
1.436
13:408,4549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0287
|Açılış
|: 8,4430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4707
En Düşük
8,4072
13:409,9885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0289
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0170
En Düşük
9,9390
13:40485,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,48
|Açılış
|: 485,45
|
|Önceki Kapanış
|: 485,93
|
487,16
En Düşük
484,47
BIST En Aktif Hisseler13:38
|CRFSA
|46,70
|8.924.371
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,06
|19.646.207
|% 9,98
|
|YUNSA
|12,03
|12.986.303
|% 9,96
|
|YEOTK
|42,84
|6.046.652
|% 9,96
|
|ISKPL
|9,88
|27.434.771
|% 9,93
|
|SELVA
|9,18
|65.611.610
|% -10,00
|
|KTSKR
|77,85
|2.007.362
|% -9,95
|
|DOGUB
|5,92
|16.155.857
|% -9,89
|
|UTPYA
|20,40
|307.092
|% -7,27
|
|EUHOL
|2,59
|27.937.979
|% -6,83
|
|GARAN
|9,43
|547.812.730
|% 0,43
|
|TUPRS
|105,90
|535.922.113
|% 2,22
|
|BJKAS
|6,81
|393.173.544
|% 5,58
|
|GESAN
|23,26
|281.000.335
|% -2,19
|
|THYAO
|12,47
|280.490.807
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,48
|217.651.481
|% 0,40
|
|MRGYO
|1,14
|84.199.333
|% 4,59
|
|YESIL
|2,33
|159.687.990
|% -3,72
|
|BJKAS
|6,81
|393.173.544
|% 5,58
|
|GARAN
|9,43
|547.812.730
|% 0,43
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4516
|8,4534
|% 0,32
|
|Euro
|9,9819
|9,9868
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,6747
|11,7333
|% 0,39
|
|Frank
|9,1202
|9,1751
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2444
|2,2557
|% 0,20
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-6,69
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.267
|-10,00
|
|Tam
|3.202
|3.283
|-12,27
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-5,93
|
|Çeyrek
|776
|794
|-2,97
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,10
|74,10
|0,59
|