***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2021 10:03
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOGUB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965646
BIST
10:011.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,65
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.393
En Düşük
1.392
10:018,8724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0021
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8878
En Düşük
8,8287
10:0110,3521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0255
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4068
En Düşük
10,3257
10:01495,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,94
|Açılış
|: 495,26
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,32
En Düşük
493,91
BIST En Aktif Hisseler09:55
|YEOTK
|97,40
|4.896.785
|% 9,99
|
|INVEO
|126,00
|7.386.120
|% 9,95
|
|ORCAY
|20,94
|8.019.329
|% 9,92
|
|YONGA
|19,96
|105.868
|% 7,89
|
|EUYO
|3,63
|368.195
|% 7,40
|
|PKENT
|2.481,40
|24.814
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|170.224
|% -9,98
|
|KTSKR
|43,40
|480.134
|% -4,82
|
|DIRIT
|3,97
|66.926
|% -4,11
|
|NUGYO
|8,09
|30.863
|% -2,18
|
|GARAN
|8,90
|1.412.132.305
|% 0,68
|
|AKBNK
|5,17
|336.303.311
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|148.827.057
|% 0,00
|
|FENER
|32,98
|122.216.506
|% 0,18
|
|FROTO
|159,90
|115.942.988
|% 0,00
|
|GARAN
|8,90
|1.412.132.305
|% 0,68
|
|EKGYO
|1,78
|148.827.057
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,17
|336.303.311
|% 0,00
|
|DAGI
|3,41
|82.584.859
|% 0,00
|
|GLYHO
|2,05
|38.459.103
|% 0,49
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8695
|8,8733
|% 0,03
|
|Euro
|10,3445
|10,3534
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,9436
|12,0035
|% -0,19
|
|Frank
|9,4831
|9,5402
|% -0,20
|
|Riyal
|2,3519
|2,3637
|% -0,19
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|3,92
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,95
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|-25,00
|
|Tam
|3.257
|3.339
|-27,99
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-13,54
|
|Çeyrek
|790
|808
|-6,77
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,26
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,06
|
|B. Petrol
|77,01
|77,01
|-1,34
|
Seans Raporu
09:55
daha fazla
-
10:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 34 artarak (% 0.70 ) 1, 489
-
10:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GARAN, TRKCM, GUSGR
-
10:15
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, OSTIM, PKENT
-
10:15
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, FRIGO, ARTI
-
10:15
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, SODA