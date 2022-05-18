***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.05.2022 10:03
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031061
BIST
11:482.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 7,96
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.403
En Düşük
2.385
11:4815,9386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0365
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9669
En Düşük
15,7603
11:4816,7575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 16,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
11:48930,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,69
|Açılış
|: 930,09
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
932,20
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler11:46
|ORCAY
|21,90
|85.122.191
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|41.630.115
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.386.031
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,09
|9.948.332
|% 9,93
|
|ACSEL
|53,95
|7.351.387
|% 8,64
|
|UFUK
|36,44
|383.604
|% -9,98
|
|OYAYO
|8,00
|3.178.540
|% -9,19
|
|OZRDN
|10,50
|2.118.093
|% -5,32
|
|MNDRS
|3,39
|13.260.915
|% -4,78
|
|LKMNH
|17,65
|3.993.494
|% -4,49
|
|THYAO
|41,82
|1.868.065.064
|% -0,62
|
|SISE
|19,98
|744.832.907
|% 0,35
|
|SAHOL
|19,69
|522.230.365
|% 1,39
|
|YKBNK
|4,30
|452.036.151
|% 0,94
|
|AKBNK
|7,97
|409.860.802
|% 1,53
|
|YKBNK
|4,30
|452.036.151
|% 0,94
|
|EKGYO
|2,65
|265.253.772
|% 0,76
|
|SKBNK
|1,16
|96.514.213
|% -0,85
|
|AKBNK
|7,97
|409.860.802
|% 1,53
|
|THYAO
|41,82
|1.868.065.064
|% -0,62
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9284
|15,9312
|% 0,18
|
|Euro
|16,7451
|16,7519
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,6649
|19,7635
|% -0,76
|
|Frank
|15,9093
|16,0052
|% -0,22
|
|Riyal
|4,2349
|4,2561
|% 0,16
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|0,32
|
|Altın Gr.
|930
|931
|2,15
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,63
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|0,01
|
|B. Petrol
|114
|114
|1,72
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