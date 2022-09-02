***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.09.2022 16:35
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059661
BIST
16:213.220
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 77,43
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.221
En Düşük
3.160
16:2118,2265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0303
|Açılış
|: 18,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
16:2118,2228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1180
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2734
En Düşük
18,1031
16:211.002,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 9,41
|Açılış
|: 1.002,22
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler16:21
|OYYAT
|25,30
|20.071.667
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|25.971.199
|% 9,99
|
|TSKB
|5,95
|593.556.552
|% 9,98
|
|HKTM
|23,38
|44.969.703
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|47.613.367
|% 9,97
|
|MTRKS
|47,52
|4.533.028
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,40
|89.986.740
|% -7,39
|
|PENTA
|390,60
|62.335.572
|% -5,52
|
|OSMEN
|31,76
|8.182.815
|% -5,48
|
|BTCIM
|30,40
|8.771.862
|% -4,40
|
|YKBNK
|7,91
|5.606.745.444
|% 4,49
|
|AKBNK
|13,03
|5.400.094.761
|% 9,96
|
|HALKB
|9,05
|3.726.762.734
|% 6,22
|
|THYAO
|71,75
|3.517.735.995
|% 0,91
|
|GARAN
|23,82
|3.508.857.434
|% 4,84
|
|YKBNK
|7,91
|5.606.745.444
|% 4,49
|
|HALKB
|9,05
|3.726.762.734
|% 6,22
|
|AKBNK
|13,03
|5.400.094.761
|% 9,96
|
|ISCTR
|8,68
|2.996.749.474
|% 7,96
|
|EKGYO
|4,07
|1.438.025.586
|% 1,75
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2167
|18,2265
|% 0,17
|
|Euro
|18,2177
|18,2228
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,0002
|21,1055
|% 0,31
|
|Frank
|18,4617
|18,5730
|% 0,05
|
|Riyal
|4,8324
|4,8566
|% 0,14
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|12,28
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|8,61
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|55,00
|
|Tam
|6.747
|6.797
|32,00
|
|Yarım
|3.287
|3.323
|16,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.661
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,04
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,51
|10,53
|0,09
|
|B. Petrol
|94,87
|94,87
|2,51
|
Seans Raporu
16:21
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16:36ORCAY
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16:33
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16:33
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