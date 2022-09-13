***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 12:20
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062547
BIST
12:113.693
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 44,14
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.645
12:1118,2466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0315
|Açılış
|: 18,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2466
En Düşük
18,2119
12:1118,5397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0910
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5464
En Düşük
18,4317
12:111.012,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,76
|Açılış
|: 1.012,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.012,74
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler12:07
|ROYAL
|6,93
|339.799
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|107.982.793
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,38
|17.941.654
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|2.003.781
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|185.000
|% 9,99
|
|ASUZU
|264,90
|41.576.850
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|2.811.836
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,45
|101.152.767
|% -8,12
|
|TSPOR
|4,81
|73.877.464
|% -5,69
|
|ZRGYO
|5,07
|85.658.657
|% -4,88
|
|AKBNK
|19,07
|4.936.595.527
|% 8,91
|
|THYAO
|77,10
|4.930.010.704
|% 2,87
|
|ISCTR
|12,39
|4.033.926.363
|% -1,27
|
|YKBNK
|10,17
|3.477.137.245
|% 4,95
|
|ASELS
|33,48
|2.933.949.188
|% 3,85
|
|EKGYO
|5,42
|2.313.267.327
|% 1,31
|
|YKBNK
|10,17
|3.477.137.245
|% 4,95
|
|ISCTR
|12,39
|4.033.926.363
|% -1,27
|
|AKBNK
|19,07
|4.936.595.527
|% 8,91
|
|KRDMD
|15,89
|2.514.033.427
|% 3,79
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2398
|18,2486
|% 0,18
|
|Euro
|18,5204
|18,5303
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,3051
|21,4119
|% 0,34
|
|Frank
|19,1101
|19,2252
|% 0,40
|
|Riyal
|4,8394
|4,8636
|% 0,06
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|1,25
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|1,15
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.800
|6.857
|1,00
|
|Yarım
|3.313
|3.351
|1,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.677
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,81
|19,83
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,02
|
|B. Petrol
|94,95
|94,95
|0,95
|