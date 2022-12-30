***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.12.2022 10:14
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091367
BIST
11:315.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 48,82
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.551
En Düşük
5.511
11:3118,7217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0164
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
11:3119,9783
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0099
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
19,9983
En Düşük
19,9038
11:311.093,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,13
|Açılış
|: 1.093,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler11:31
|TERA
|19,48
|2.239.129
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|8.943.207
|% 9,96
|
|VKING
|32,96
|225.380
|% 9,87
|
|BRKSN
|23,42
|3.280.421
|% 9,75
|
|KUVVA
|53,40
|159.506
|% 9,43
|
|ULUFA
|10,37
|44.636.568
|% -9,98
|
|UMPAS
|6,20
|1.812.173
|% -7,88
|
|UZERB
|160,00
|119.360
|% -5,88
|
|PEGYO
|5,37
|12.081.017
|% -5,29
|
|BRKVY
|37,56
|204.628.994
|% -4,62
|
|TUPRS
|539,90
|2.628.163.115
|% 6,59
|
|THYAO
|144,80
|2.350.617.960
|% 1,76
|
|ASELS
|60,65
|2.272.676.023
|% 3,15
|
|TCELL
|38,72
|1.675.253.826
|% 1,36
|
|ENKAI
|33,18
|1.653.999.719
|% -2,81
|
|EKGYO
|8,67
|1.099.917.510
|% 0,58
|
|YKBNK
|11,99
|1.069.702.704
|% -0,08
|
|ISCTR
|13,05
|944.952.328
|% 1,01
|
|PETKM
|20,34
|1.429.007.257
|% 2,42
|
|KRDMD
|18,32
|1.238.486.805
|% 1,27
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7174
|18,7217
|% 0,09
|
|Euro
|19,9701
|19,9783
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,5060
|22,6189
|% -0,00
|
|Frank
|20,1786
|20,3002
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9623
|4,9871
|% 0,05
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|1,83
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.094
|2,28
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.366
|7.421
|-12,00
|
|Yarım
|3.567
|3.627
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.789
|1.813
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,83
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|83,89
|83,89
|0,43
|