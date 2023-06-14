***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.06.2023 10:10
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158532
BIST
10:145.438
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 9,08
|Açılış
|: 5.437
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.393
En Yüksek
5.461
10:1423,6751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0438
|Açılış
|: 23,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,6871
En Düşük
23,5945
10:1425,5839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1053
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,5839
En Düşük
25,2311
10:141.481,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,44
|Açılış
|: 1.481,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.476,70
|
1.484,62
En Düşük
1.474,67
BIST En Aktif Hisseler10:14
|YAPRK
|65,20
|24.252.891
|% 9,95
|
|VKFYO
|18,99
|9.948.974
|% 9,26
|
|INGRM
|549,00
|19.030.228
|% 8,56
|
|METUR
|5,59
|15.499.996
|% 8,12
|
|OYAYO
|12,83
|8.974.305
|% 7,54
|
|PENTA
|23,00
|6.843.595
|% -8,37
|
|AVHOL
|49,30
|4.112.843
|% -5,01
|
|DOGUB
|12,90
|4.007.865
|% -4,37
|
|BURCE
|188,10
|1.767.844
|% -3,59
|
|DOBUR
|36,08
|1.042.280
|% -3,48
|
|THYAO
|179,40
|1.265.634.182
|% 0,90
|
|SASA
|56,20
|658.310.197
|% -0,27
|
|KRDMD
|21,98
|344.331.219
|% 1,85
|
|EREGL
|37,46
|311.583.634
|% 0,16
|
|KOZAL
|23,32
|308.198.540
|% 1,92
|
|KATMR
|1,38
|31.163.182
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,40
|132.932.953
|% -0,13
|
|YKBNK
|11,76
|195.523.941
|% 0,09
|
|ISCTR
|13,04
|208.029.800
|% 0,46
|
|KRDMD
|21,98
|344.331.219
|% 1,85
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6700
|23,6751
|% 0,19
|
|Euro
|25,5558
|25,5839
|% 0,41
|
|Sterlin
|29,7590
|29,9082
|% 0,14
|
|Frank
|26,0581
|26,2151
|% 0,19
|
|Riyal
|6,2928
|6,3243
|% 0,15
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|2,23
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.481
|4,56
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|20,00
|
|Tam
|9.871
|10.127
|17,11
|
|Yarım
|4.827
|4.911
|12,00
|
|Çeyrek
|2.413
|2.456
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,78
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|18,10
|18,11
|0,11
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|0,18
|