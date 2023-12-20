***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.12.2023 12:37
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOGUB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227287
BIST
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14:127.658
En Düşük
|Değişim
|: -0,88%
|| -68,00
|Açılış
|: 7.717
|
|Önceki Kapanış
|: 7.726
|
7.648
En Yüksek
7.764
14:1229,1335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0411
|Açılış
|: 29,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1100
|
29,1354
En Düşük
29,0147
14:1231,8976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0640
|Açılış
|: 31,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,8500
|
32,2159
En Düşük
31,8770
14:121.906,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,46
|Açılış
|: 1.906,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.908,55
|
1.913,05
En Düşük
1.904,81
BIST En Aktif Hisseler14:11
|SAMAT
|49,50
|32.277.969
|% 10,00
|
|QNBFB
|283,75
|7.084.386
|% 9,98
|
|SMART
|33,32
|57.318.154
|% 9,97
|
|SODSN
|89,50
|4.473.937
|% 9,95
|
|BAYRK
|10,97
|9.663.122
|% 9,92
|
|ISBTR
|459.000,00
|918.000
|% -10,00
|
|DERHL
|10,02
|3.909.824
|% -9,97
|
|PRZMA
|33,48
|28.901.513
|% -9,95
|
|GUBRF
|262,75
|236.389.904
|% -9,94
|
|SRVGY
|335,25
|79.534.116
|% -9,94
|
|THYAO
|242,70
|3.804.537.845
|% -1,06
|
|ISCTR
|23,80
|1.872.993.873
|% -0,08
|
|AKBNK
|39,20
|1.827.567.576
|% 0,82
|
|YKBNK
|20,46
|1.694.080.093
|% -0,87
|
|EREGL
|42,14
|1.603.756.183
|% -2,59
|
|BEGYO
|2,73
|470.037.211
|% -8,08
|
|YKBNK
|20,46
|1.694.080.093
|% -0,87
|
|ISCTR
|23,80
|1.872.993.873
|% -0,08
|
|EKGYO
|7,12
|534.934.327
|% 0,28
|
|AKBNK
|39,20
|1.827.567.576
|% 0,82
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1283
|29,1318
|% 0,14
|
|Euro
|31,8836
|31,8960
|% -0,21
|
|Sterlin
|36,7747
|36,9591
|% -0,37
|
|Frank
|33,6658
|33,8686
|% -0,00
|
|Riyal
|7,7417
|7,7805
|% 0,12
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,96
|23,99
|% 0,66
|
|Platin
|953,76
|956,74
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.203,34
|1.207,32
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,10
|80,10
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,31
|2.033,57
|% 0,66
|