***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01 06 2020AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870449BIST