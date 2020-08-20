***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
20.08.2020 18:12
***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01 06 2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870449
BIST
18:001.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.132
En Düşük
1.114
18:007,3493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0607
|Açılış
|: 7,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
18:008,7110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0726
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7168
En Düşük
8,6034
18:00459,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 6,65
|Açılış
|: 459,17
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
460,21
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BERA
|8,47
|31.555.404
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|11.508.202
|% 10,00
|
|KLNMA
|46,20
|16.654.376
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.750.760
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.398.233
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.672.523
|% -10,00
|
|GLRYH
|17,47
|64.970.415
|% -9,99
|
|KLGYO
|5,87
|175.839.872
|% -9,97
|
|RTALB
|52,40
|954.826.961
|% -9,97
|
|NIBAS
|19,05
|54.674
|% -9,97
|
|TUPRS
|92,00
|4.250.947.954
|% 7,04
|
|PETKM
|4,65
|3.929.997.749
|% 9,93
|
|GARAN
|7,15
|1.052.421.790
|% -1,79
|
|RTALB
|52,40
|954.826.961
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,04
|917.249.901
|% -0,97
|
|PETKM
|4,65
|3.929.997.749
|% 9,93
|
|EKGYO
|2,04
|917.249.901
|% -0,97
|
|ZOREN
|2,91
|646.713.053
|% 9,81
|
|KRDMD
|3,09
|636.421.993
|% 5,46
|
|SKBNK
|1,54
|263.725.463
|% 2,67
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3410
|7,3493
|% 0,83
|
|Euro
|8,6994
|8,7110
|% 0,84
|
|Sterlin
|9,6271
|9,6754
|% 1,06
|
|Frank
|8,0462
|8,0947
|% 1,35
|
|Riyal
|1,9532
|1,9630
|% 0,73
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|16,18
|
|Altın Gr.
|457
|458
|5,10
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,22
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,12
|
|B. Petrol
|44,84
|44,84
|-0,53
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59IHGZT
Yüzde 7.63 oranında artışla 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 219 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 02 artarak (% 0.19 ) 1, 040
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKURU, ARTI, ORMA
-
17:58
IHGZT, BALAT, IZFAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
ROYAL, TKURU, MEGAP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında