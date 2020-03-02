***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 3.383.604 1.737.418 10.539.098 -323.973 808 -22.141.169 -1.236.020 11.959.766 11.959.766Transferler33 -1.236.020 1.236.020Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33 -96.897 -2.182.700 -2.279.597 -2.279.597Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-224.331 -224.331 -224.331Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-656.336 -656.336 -656.336Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 3.383.604 1.737.418 9.882.762 -420.870 808 -23.601.520 -2.182.700 8.799.502 8.799.502Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 3.383.604 1.737.418 9.882.762 -420.870 808 -23.601.520 -2.182.700 8.799.502 8.799.502Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.509 -2.509 -2.509Transferler33 33.096 -2.182.700 2.182.700 33.096 33.096Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.653.450 -170.988 -2.707.392 775.070 775.070Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)33 0Sermaye Arttırımı10.000.000 10.000.000 10.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -591.858 808 -25.786.729 -2.707.392 19.605.159 19.605.159Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.099.773 221.614Dönem Karı (Zararı)-2.707.392 -2.182.700Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33 -2.707.392 -2.182.700Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler181.763 28.341Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20-21 175.570 175.493Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -167.681Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18-41 -167.681Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler136.259 165.901Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30-49 136.259 165.901Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-85.948 -40.957Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 -85.948 -40.957Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 -44.118 -104.415Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.562.251 2.375.973Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler552.656 492.903İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 552.656 492.903Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-79.346 134.162İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11-15-16-17 -79.346 134.162Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -308.091 -302.455Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler279.896 188.769İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 279.896 188.769Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.007.366 1.862.594İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26-27 -7.853.045 1.405.748İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26-27 -154.321 456.846İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-10.087.880 221.614Kira Ödemeleri-11.893YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.966 -5.170Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.966 -5.170Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20,21 -2.966 -5.170Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.033.096 -224.331Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.033.096 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.033.096İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-224.331YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-69.643 -7.887NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-69.643 -7.887DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 119.259 127.146DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 49.616 119.259Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 49.616 119.259Ticari Alacaklar261.771 814.427İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 261.771 814.427Diğer Alacaklar20.606 6.559İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 20.606 6.559Stoklar13 2.430.321 2.122.230Peşin Ödenmiş Giderler15 18.377 6.245İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 18.377 6.245Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 418Diğer Dönen Varlıklar17 130.895 61.140İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 130.895 61.140ARA TOPLAM2.911.586 3.130.278TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.911.586 3.130.278DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.664 3.664İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 3.664 3.664Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18 2.385.506 2.299.558Maddi Duran Varlıklar19.325.499 15.393.101Arazi ve Arsalar20 14.975.000 10.870.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri20 214.500 230.101Binalar20 919.742 1.064.772Tesis, Makine ve Cihazlar20 27.782 35.665Taşıtlar20 0 0Mobilya ve Demirbaşlar20 16.625 20.713Yapılmakta Olan Yatırımlar3.171.850 3.171.850Kullanım Hakkı Varlıkları22 9.380Peşin Ödenmiş Giderler0 16.170İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16.170TOPLAM DURAN VARLIKLAR21.724.049 17.712.493TOPLAM VARLIKLAR24.635.635 20.842.771KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10.409İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar10.409Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 10.409Ticari Borçlar829.973 550.077İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 829.973 550.077Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 48.755 23.528Diğer Borçlar7.264 7.855.907İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 484 7.853.529İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 6.780 2.378Kısa Vadeli Karşılıklar318.131 253.630Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar30 318.131 253.630Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.135.972 1.206.362İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler32 1.135.972 1.206.362ARA TOPLAM2.350.504 9.889.504TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.350.504 9.889.504UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar1.552.913 1.261.941Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar30 1.552.913 1.261.941Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü54 1.127.059 767.855Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 123.969İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler123.969TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.679.972 2.153.765TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.030.476 12.043.269ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19.605.159 8.799.502Ödenmiş Sermaye33 30.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları33 3.383.604 3.383.604Paylara İlişkin Primler (İskontolar)33 1.770.514 1.737.418Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12.944.354 9.461.892Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.536.212 9.882.762Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)33 13.536.212 9.882.762Diğer Kazançlar (Kayıplar)33 -591.858 -420.870Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler808 808Yasal Yedekler33 808 808Ödenen Kar Payı Avansları (Net) (-)0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları33 -25.786.729 -23.601.520Net Dönem Karı veya Zararı33 -2.707.392 -2.182.700TOPLAM ÖZKAYNAKLAR19.605.159 8.799.502TOPLAM KAYNAKLAR24.635.635 20.842.771Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 3.656.161 4.271.551Satışların Maliyeti45 -3.721.118 -3.880.522TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-64.957 391.029BRÜT KAR (ZARAR)-64.957 391.029Genel Yönetim Giderleri47-48 -1.972.548 -1.634.573Pazarlama Giderleri47-48 -115.172 -144.742Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 346.261 442.329Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -543.394 -694.633ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.349.810 -1.640.590Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar18 85.948 40.957FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.263.862 -1.599.633Finansman Gelirleri51 327.791 337.427Finansman Giderleri51 -815.439 -1.024.909SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.751.510 -2.287.115Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri44.118 104.415Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 44.118 104.415SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.707.392 -2.182.700DÖNEM KARI (ZARARI)-2.707.392 -2.182.700Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.707.392 -2.182.700Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç zarar 56 -0,09020000 -0,10910000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay başına Kazanç 56 0,09020000 0,10910000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.872.666 -96.897Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3.653.450Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 170.988 -124.227Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler48.228 27.330Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 48.228 27.330Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.872.666 -96.897TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.165.274 -2.279.597Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.165.274 -2.279.597http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823613BIST