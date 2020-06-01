***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 3.383.604 1.737.418 9.882.762 -420.870 808 -23.601.520 -2.182.700 8.799.502 8.799.502Transferler33 -2.182.700 2.182.700Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33 59.211 -1.087.563 -1.028.352 -1.028.352Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-361.659 -656.336 -656.336Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 3.383.604 1.737.418 9.521.103 361.659 808 25.784.220 -1.087.563 7.771.150 7.771.150Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 591.858 808 -25.786.729 -2.707.392 19.605.159 19.605.159Transferler33 -2.707.392 2.707.392 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)199.246 -990.233 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı10.000.000 10.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -392.612 808 -28.494.121 -990.233 18.814.172 18.814.172Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI368.981 -85.742Dönem Karı (Zararı)-990.233 -1.146.774Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33 -990.233 -1.146.774Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler15.817 176.714Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20-21 52.472 43.893Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-249.481 -12.784Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18-41 -249.481 -12.784Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler211.632 88.781Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30-49 211.632 88.781Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler22.484 1.558Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 22.484 1.558Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 -21.290 55.266İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.343.397 884.318Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-294.114 413.393İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -294.114 413.393Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-467.374 -68.570İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11-15-16-17 -467.374 -68.570Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 282.222 -176.423Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-260.029 351.251İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -260.029 351.251Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.082.692 364.667İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26-27 1.605.893 257.171İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26-27 476.799 107.496Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları368.981 -85.742YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.038 -15.725Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.038 -2.966Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20,21 -6.038 -2.966Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-12.759FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)362.943 -101.467NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)362.943 -101.467DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 49.616 119.259DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 412.559 17.792Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 412.559 49.616Ticari Alacaklar9 555.885 261.771İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 555.885 261.771Diğer Alacaklar11 20.606 20.606İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 20.606 20.606Stoklar13 2.148.099 2.430.321Peşin Ödenmiş Giderler15 37.918 18.377İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 37.918 18.377Diğer Dönen Varlıklar17 578.728 130.895İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 578.728 130.895ARA TOPLAM3.753.795 2.911.586TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.753.795 2.911.586DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11 3.664 3.664İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 3.664 3.664Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18 2.363.022 2.385.506Maddi Duran Varlıklar20 19.288.445 19.325.499Arazi ve Arsalar20 14.975.000 14.975.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri20 210.600 214.500Binalar20 883.485 919.742Tesis, Makine ve Cihazlar20 26.122 27.782Taşıtlar20 0 0Mobilya ve Demirbaşlar20 21.388 16.625Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar20 3.171.850 3.171.850Kullanım Hakkı Varlıkları22 9.380Peşin Ödenmiş Giderler0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR21.655.131 21.724.049TOPLAM VARLIKLAR25.408.926 24.635.635KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 10.409İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar10.409Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 10.409Ticari Borçlar580.353 829.973İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 580.353 829.973Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 99.908 48.755Diğer Borçlar1.615.511 7.264İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 1.606.377 484İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 9.134 6.780Kısa Vadeli Karşılıklar269.530 318.131Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar30 269.530 318.131Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.559.264 1.135.972İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler32 1.559.264 1.135.972ARA TOPLAM4.124.566 2.350.504TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.124.566 2.350.504UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar1.308.222 1.552.913Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar30 1.308.222 1.552.913Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü54 1.161.966 1.127.059Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.470.188 2.679.972TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.594.754 5.030.476ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18.814.172 19.605.159Ödenmiş Sermaye33 30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları33 3.383.604 3.383.604Paylara İlişkin Primler (İskontolar)33 1.770.514 1.770.514Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13.143.600 12.944.354Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.536.212 13.536.212Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)33 13.536.212 13.536.212Diğer Kazançlar (Kayıplar)33 -392.612 -591.858Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler808 808Yasal Yedekler33 808 808Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları33 -28.494.121 -25.786.729Net Dönem Karı veya Zararı33 -990.233 -2.707.392TOPLAM ÖZKAYNAKLAR18.814.172 19.605.159TOPLAM KAYNAKLAR25.408.926 24.635.635Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 547.650 494.102Satışların Maliyeti45 -704.612 -479.074TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-156.962 15.028BRÜT KAR (ZARAR)-156.962 15.028Genel Yönetim Giderleri47-48 -442.801 -805.647Pazarlama Giderleri47-48 -27.296 -22.152Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 49.742 112.748Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -374.258 -163.343ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-951.575 -863.366Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar18 -22.484 -1.558FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-974.059 -864.924Finansman Gelirleri51 19.164 70.839Finansman Giderleri51 -56.628 -348.744SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.011.523 -1.142.829Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri21.290 55.266Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 21.290 55.266SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-990.233 -1.087.563DÖNEM KARI (ZARARI)-990.233 -1.087.563Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-990.233 -1.087.563Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 56 -0,03300000 -0,05440000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay 0,03300000 0,05440000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-255.443 -59.211Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 -199.246 -75.911Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-56.197 16.700Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 -56.197 16.700Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-255.443 -59.211TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.245.676 -1.146.774Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.245.676 -1.146.774http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848337BIST