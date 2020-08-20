***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 3.383.604 1.737.418 9.882.762 -420.870 808 -23.601.520 -2.182.700 8.799.502 8.799.502Transferler33 33.096 -2.182.700 2.182.700 33.096 33.096Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33 78.816 -2.076.230 -1.997.414 -1.997.414Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı10.000.000 10.000.000 10.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 3.383.604 1.770.514 9.882.762 -342.054 808 -25.784.220 -2.076.230 16.835.184 16.835.184Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -591.858 808 -25.786.729 -2.707.392 19.605.159 19.605.159Transferler33 -2.707.392 2.707.392Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.750.476 -1.647.595 -1.647.595Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)33 102.881Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -488.977 808 -28.494.121 -1.750.476 17.957.564 17.957.564Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI295.785 -9.783.473Dönem Karı (Zararı)-1.750.476 -2.076.230Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33 -1.750.476 -2.076.230Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler26.689 143.491Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20-21 96.272 87.786Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-221.997 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18-41 -221.997Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler121.121 108.784Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30-49 121.121 108.784Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler23.585 -20.698Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 23.585 -20.698Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 7.708 -32.381İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.019.572 -7.850.734Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-464.735 334.188İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -464.735 334.188Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-328.297 -12.458İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11-15-16-17 -328.297 -12.458Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 412.206 110.173Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-102.539 348.162İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -102.539 348.162Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.502.937 -8.630.799İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26-27 2.140.731 -7.853.045İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26-27 362.206 -777.754Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları295.785 -9.783.473YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.038 -2.966Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.038 -2.966Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20,21 -6.038 -2.966FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 10.033.096Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 10.033.096Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.033.096YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)289.747 246.657NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)289.747 246.657DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 49.616 119.259DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 339.363 365.916Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 339.363 49.616Ticari Alacaklar726.506 261.771İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 726.506 261.771Diğer Alacaklar20.606 20.606İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 20.606 20.606Stoklar13 2.018.115 2.430.321Peşin Ödenmiş Giderler15 27.962 18.377İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 27.962 18.377Diğer Dönen Varlıklar17 449.607 130.895İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 449.607 130.895ARA TOPLAM3.582.159 2.911.586TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.582.159 2.911.586DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.664 3.664İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 3.664 3.664Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18 2.361.920 2.385.506Maddi Duran Varlıklar19.244.645 19.325.499Arazi ve Arsalar20 14.975.000 14.975.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri20 206.700 214.500Binalar20 847.229 919.742Tesis, Makine ve Cihazlar20 24.527 27.782Taşıtlar20 1 0Mobilya ve Demirbaşlar20 19.338 16.625Yapılmakta Olan Yatırımlar3.171.850 3.171.850Kullanım Hakkı Varlıkları22 0 9.380Peşin Ödenmiş Giderler0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR21.610.229 21.724.049TOPLAM VARLIKLAR25.192.388 24.635.635KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 10.409İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 10.409Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 10.409Ticari Borçlar737.843 829.973İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 737.843 829.973Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 72.680 48.755Diğer Borçlar2.152.687 7.264İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 2.141.215 484İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 11.472 6.780Kısa Vadeli Karşılıklar297.014 318.131Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar30 297.014 318.131Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.469.561 1.135.972İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler32 1.469.561 1.135.972ARA TOPLAM4.729.785 2.350.504TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.729.785 2.350.504UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar1.341.254 1.552.913Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar30 1.341.254 1.552.913Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü54 1.163.785 1.127.059Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.505.039 2.679.972TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.234.824 5.030.476ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.957.564 19.605.159Ödenmiş Sermaye33 30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları33 3.383.604 3.383.604Paylara İlişkin Primler (İskontolar)33 1.770.514 1.770.514Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13.047.235 12.944.354Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.536.212 13.536.212Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)33 13.536.212 13.536.212Diğer Kazançlar (Kayıplar)33 -488.977 -591.858Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler808 808Yasal Yedekler33 808 808Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları33 -28.494.121 -25.786.729Net Dönem Karı veya Zararı33 -1.750.476 -2.707.392TOPLAM ÖZKAYNAKLAR17.957.564 19.605.159TOPLAM KAYNAKLAR25.192.388 24.635.635Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 1.799.807 1.657.299 1.252.157 1.165.887Satışların Maliyeti45 -1.869.025 -1.648.095 -1.164.413 -1.169.021TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-69.218 9.204 87.744 -3.134BRÜT KAR (ZARAR)-69.218 9.204 87.744 -3.134Genel Yönetim Giderleri47-48 -1.189.848 -1.389.031 -747.047 -583.384Pazarlama Giderleri47-48 -65.649 -50.211 -38.353 -28.059Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 91.349 117.789 41.607 5.041Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -411.286 -373.170 -37.028 -209.827ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.644.652 -1.685.419 -693.077 -819.363Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar18 -23.585 20.698 -1.101 22.256FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.668.237 -1.664.721 -694.178 -797.107Finansman Gelirleri51 74.024 279.088 54.860 208.249Finansman Giderleri51 -148.555 -722.978 -91.927 -374.234SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.742.768 -2.108.611 -731.245 -963.092Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.708 32.381 -28.998 -22.885Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 -7.708 32.381 -28.998 -22.885SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.750.476 -2.076.230 -760.243 -985.977DÖNEM KARI (ZARARI)-1.750.476 -2.076.230 -760.243 -985.977Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.750.476 -2.076.230 -760.243 -985.977Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 -0,05830000 -0,06920000 -0,02530000 -0,09890000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 -0,05830000 -0,06920000 -0,02530000 -0,09890000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-131.899 -78.816 123.544 -19.605Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 -102.881 -101.046 96.365 -25.135Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-29.018 22.230 27.179 5.530Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 -29.018 22.230 27.179 5.530Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-131.899 -78.816 123.544 -19.605TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.882.375 -2.155.046 -636.699 -1.005.582Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.882.375 -2.155.046 -636.699 -1.005.582http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870448BIST