***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 3.383.604 1.737.418 9.882.762 -420.870 808 -23.601.520 -2.182.700 8.799.502 8.799.502Transferler33 33.096 -2.182.700 2.182.700 33.096 33.096Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33 68.961 -2.239.393 -2.170.432 -2.170.432Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı10.000.000 10.000.000 10.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 3.383.604 1.770.514 9.882.762 -351.909 808 -25.784.220 -2.239.393 16.662.166 16.662.166Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -591.858 808 -25.786.729 -2.707.392 19.605.159 19.605.159Transferler33 -2.707.392 2.707.392Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)33 165.982 -1.733.603 -1.567.621 -1.567.621Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -425.876 808 -28.494.121 -1.733.603 18.037.538 18.037.538Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI282.737 -9.880.874Dönem Karı (Zararı)33 -1.733.603 -2.239.393Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33 -1.733.603 -2.239.393Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-35.414 188.181Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20-21 139.317 134.359Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler18-41 -338.683Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler30-49 130.302 125.497Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30,49 130.302 125.497Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler16.837 -48.763Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 16.837 -48.763Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 16.813 -22.912İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.051.754 -7.829.662Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.019.133 551.482İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -1.019.133 551.482Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-31.095 -86.504İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11-15-16-17 -31.095 -86.504Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 220.272 147.098Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-125.664 119.209İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -125.664 119.209Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.007.374 -8.560.947İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26,27 2.255.147 -7.853.045İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26,27 752.227 -707.902Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları282.737 -9.880.874YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.038 -2.966Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.038 -2.966Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.038 -2.966FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 10.033.096Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.033.096YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)276.699 149.256NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)276.699 149.256DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ49.616 119.259DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ326.315 268.515Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 326.316 49.616Ticari Alacaklar1.280.904 261.771İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 1.280.904 261.771Diğer Alacaklar23.848 20.606İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 23.848 20.606Stoklar13 2.210.049 2.430.321Peşin Ödenmiş Giderler15 27.843 18.377İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 27.843 18.377Diğer Dönen Varlıklar17 149.282 130.895İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 149.282 130.895ARA TOPLAM4.018.242 2.911.586TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.018.242 2.911.586DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.664 3.664İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 3.664 3.664Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18 2.368.668 2.385.506Maddi Duran Varlıklar19.201.599 19.325.499Arazi ve Arsalar20 14.975.000 14.975.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri20 202.800 214.500Binalar20 810.971 919.742Tesis, Makine ve Cihazlar20 23.165 27.782Taşıtlar20 1 0Mobilya ve Demirbaşlar20 17.812 16.625Yapılmakta Olan Yatırımlar3.171.850 3.171.850Kullanım Hakkı Varlıkları22 0 9.380TOPLAM DURAN VARLIKLAR21.573.931 21.724.049TOPLAM VARLIKLAR25.592.173 24.635.635KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 10.409İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 10.409Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 10.409Ticari Borçlar714.718 829.973İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 714.718 829.973Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 191.781 48.755Diğer Borçlar2.261.523 7.264İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 2.255.631 484İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 5.892 6.780Kısa Vadeli Karşılıklar269.526 318.131Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar30 269.526 318.131Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.746.061 1.135.972İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler32 1.746.061 1.135.972ARA TOPLAM5.183.609 2.350.504TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.183.609 2.350.504UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar1.180.338 1.552.913Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar30 1.180.338 1.552.913Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü54 1.190.688 1.127.059TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.371.026 2.679.972TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.554.635 5.030.476ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18.037.538 19.605.159Ödenmiş Sermaye33 30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları33 3.383.604 3.383.604Paylara İlişkin Primler (İskontolar)33 1.770.514 1.770.514Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13.110.336 12.944.354Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.536.212 13.536.212Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)33 13.536.212 13.536.212Diğer Kazançlar (Kayıplar)33 -425.876 -591.858Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler808 808Yasal Yedekler33 808 808Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları33 -28.494.121 -25.786.729Net Dönem Karı veya Zararı33 -1.733.603 -2.707.392TOPLAM ÖZKAYNAKLAR18.037.538 19.605.159TOPLAM KAYNAKLAR25.592.173 24.635.635Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 3.903.835 2.848.079 2.104.028 1.190.780Satışların Maliyeti45 -3.792.518 -2.677.366 -1.923.493 -1.029.271TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)111.317 170.713 180.535 161.509BRÜT KAR (ZARAR)111.317 170.713 180.535 161.509Genel Yönetim Giderleri47-48 -1.628.544 -1.217.222 -438.696 171.809Pazarlama Giderleri47-48 -92.942 -81.385 -27.293 -31.174Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 424.973 175.957 333.624 58.168Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -413.109 -919.569 -1.823 -546.399ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.598.305 -1.871.506 46.347 -186.087Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar18 -16.837 48.763 6.748 28.065FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.615.142 -1.822.743 53.095 -158.022Finansman Gelirleri51 72.532 266.249 -1.492 -12.839Finansman Giderleri51 -174.180 -705.811 -25.625 17.167SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.716.790 -2.262.305 25.978 -153.694Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-16.813 22.912 -9.105 -9.469Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 -16.813 22.912 -9.105 -9.469SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.733.603 -2.239.393 16.873 -163.163DÖNEM KARI (ZARARI)-1.733.603 -2.239.393 16.873 -163.163Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.733.603 -2.239.393 16.873 -163.163Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 -0,05780000 -0,07460000 0,00060000 -0,00540000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 -0,05780000 -0,07460000 0,00060000 -0,00540000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-212.798 -53.790 -80.899 25.026Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-165.982 -68.961 -63.101 32.085Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-46.816 15.171 -17.798 -7.059Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-46.816 15.171 -17.798 -7.059Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-212.798 -53.790 -80.899 25.026TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.946.401 -2.293.183 -64.026 -138.137Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.946.401 -2.293.183 -64.026 -138.137http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894126BIST